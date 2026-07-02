Amadori vola con la svolta proteica: fatturato +6,2% e Ebitda record +36,8%

Il 2024 è un anno di svolta per Amadori. Non più solo pollo: il gruppo, leader nel settore delle carni avicole, ha deciso di giocare la carta delle proteine alternative e delle carni suine. Un salto che ha già fatto sentire il suo effetto sui bilanci, con numeri in crescita e un business che si espande a ritmo sostenuto. Questa mossa non è solo un segno di ambizione, ma la conferma di un’azienda capace di innovare senza tradire le proprie radici. Amadori dimostra così come si possa guardare avanti, restando saldi sulle proprie fondamenta.

Amadori, il dominio sulle carni avicole resta saldo

Da decenni Amadori guida il mercato italiano delle carni avicole. Fondata negli anni Settanta, l’azienda ha costruito una filiera completa che va dall’allevamento alla vendita, garantendo qualità e sicurezza. Nel 2024 ha continuato a puntare su tecnologie per allevamenti sostenibili e a migliorare i processi produttivi, rispondendo alle richieste crescenti di trasparenza da parte dei consumatori.

I numeri restano importanti: il fatturato derivato da pollo e tacchino pesa ancora molto sul totale, spinto anche dall’espansione nei canali retail e food service. L’innovazione ha portato in campo prodotti a basso impatto ambientale e certificati, in linea con le nuove abitudini alimentari e le normative europee. Il risultato è una maggiore stabilità economica, che dà solidità al gruppo.

Oltre il pollo: Amadori scommette su suino e proteine alternative

Negli ultimi anni Amadori ha messo nel mirino nuovi settori, a partire dalle carni di suino, un mercato delicato ma importante. Nel 2024 ha rafforzato la sua presenza con acquisizioni mirate e lo sviluppo di filiere integrate, per garantire qualità e tracciabilità. Queste mosse hanno portato a un aumento del fatturato e a una diversificazione che aiuta a contenere i rischi.

In parallelo, l’azienda ha puntato sulle proteine alternative, un settore in forte crescita anche in Italia. Grazie a collaborazioni con start-up e a ricerca interna, Amadori ha lanciato prodotti vegetali e ibridi, rivolti a chi cerca scelte più salutari e sostenibili. Così amplia la sua offerta, offrendo soluzioni più flessibili e in linea con una domanda che cambia.

La “svolta proteica” spinge i conti del 2024

La cosiddetta “svolta proteica” si è rivelata decisiva per la crescita economica di Amadori nel 2024. I ricavi sono saliti rispetto all’anno precedente, merito soprattutto del consolidamento nelle carni di suino e dell’ingresso nel mercato delle proteine alternative. Nuove linee di prodotto hanno aiutato a diversificare le entrate, riducendo l’impatto delle fluttuazioni nel settore avicolo tradizionale.

Sul fronte dei margini, l’allargamento produttivo ha permesso di ottimizzare i costi, sfruttando economie di scala e sinergie logistiche. La strategia ha puntato forte sulla sostenibilità ambientale, rispondendo a normative e aspettative sociali, migliorando l’immagine del marchio e aprendo nuove porte sul mercato. I dati ufficiali mostrano una liquidità più solida e un debito sotto controllo, elementi chiave per la stabilità finanziaria nel medio termine.

Cosa aspetta Amadori: sfide e obiettivi per il futuro

Nel 2024 Amadori guarda avanti, preparando il terreno per nuove sfide e opportunità in Italia e all’estero. Sostenibilità, tracciabilità e prodotti a basso impatto ambientale restano punti fermi per mantenere il passo in un mercato in rapido cambiamento.

Gli investimenti in tecnologia saranno cruciali per migliorare l’efficienza e rispondere alle esigenze di consumatori sempre più attenti al benessere animale e alla salute. Il gruppo punta anche a stringere nuove alleanze con distributori e partner logistici per crescere sul territorio nazionale e in Europa. Questi piani mostrano la volontà di Amadori di rafforzare la sua posizione con una crescita solida e diversificata, senza perdere di vista la qualità e la tradizione che lo hanno reso un punto di riferimento in Italia.