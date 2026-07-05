Marche bloccate sull’eolico: dal 2020 nessuna nuova autorizzazione per progetti rinnovabili

Le Marche inseguono un obiettivo ambizioso: raggiungere 2,3 gigawatt di energia rinnovabile entro il 2030. Eppure, i numeri attuali raccontano un’altra storia. Il passo rallenta, quasi si inceppa, e la distanza dal traguardo si allunga. Non è solo una questione di cifre: dietro quei dati ci sono timori concreti, espressi con urgenza dagli esperti e dalle istituzioni che da tempo lavorano per la transizione energetica. Un segnale che suona come un campanello d’allarme per tutta la regione.

Progetti rinnovabili nelle Marche: la realtà sotto la lente

Nel 2024, la regione mostra una crescita troppo lenta rispetto ai target fissati dal piano nazionale. Secondo l’Osservatorio Regions 2030, i progetti attualmente in campo rappresentano meno della metà della capacità da installare. Dietro a questo ritardo ci sono soprattutto intoppi burocratici, ritardi nelle autorizzazioni e difficoltà a trovare aree adatte per impianti fotovoltaici ed eolici.

Il mix energetico delle Marche si basa soprattutto su fotovoltaico e biomasse, mentre l’eolico fatica a prendere piede a causa dei vincoli paesaggistici e ambientali. Molte iniziative sono ancora ferme tra studi e progettazioni, senza un piano chiaro che indichi quando si potrà davvero partire con i lavori. Così la regione rischia di perdere terreno rispetto agli obiettivi climatici fissati a livello nazionale ed europeo.

Gli esperti dell’Osservatorio ribadiscono l’urgenza di snellire le procedure autorizzative e di aumentare gli investimenti, sia pubblici che privati, nelle tecnologie rinnovabili. Solo così si potrà dare una spinta decisiva alla crescita della capacità installata, fondamentale per la transizione energetica e per ridurre le emissioni di CO2.

Rallentamento nelle rinnovabili: quali conseguenze per Marche e territorio

Il mancato passo avanti verso gli obiettivi intermedi pesa sia sull’ambiente sia sull’economia locale. Senza un aumento della produzione da fonti pulite, le Marche rischiano di restare troppo legate alle energie fossili, con un impatto diretto su emissioni e consumo di risorse non rinnovabili.

Dal punto di vista economico, i ritardi nell’installazione di nuovi impianti significano meno opportunità per le imprese locali attive nel settore delle rinnovabili. A risentirne sono anche i comparti della manutenzione, della costruzione e della ricerca tecnologica, con ricadute negative sul mercato del lavoro regionale.

Le amministrazioni locali più volte hanno chiesto interventi mirati per rilanciare il settore, puntando su incentivi specifici e collaborazioni tra pubblico e privato. Inoltre, coinvolgere i cittadini e sensibilizzarli sulle energie pulite potrebbe far crescere una cultura più partecipata, accelerando così la trasformazione energetica delle Marche.

Obiettivi 2030: le strategie per non restare indietro

Nonostante il ritardo, le Marche hanno ancora un potenziale importante da sfruttare, soprattutto nel fotovoltaico, grazie alle numerose aree non urbanizzate adatte agli impianti solari. Per farlo serve però un deciso sforzo per semplificare le normative regionali e nazionali che regolano le autorizzazioni.

Le strategie in cantiere puntano anche a integrare meglio le fonti energetiche, per esempio attraverso lo sviluppo di reti intelligenti e sistemi di accumulo che aiutino a gestire le fluttuazioni delle rinnovabili. Le istituzioni regionali stanno lavorando per attrarre investimenti specializzati, rafforzare la formazione nel settore e promuovere collaborazioni con i centri di ricerca.

Fondamentale sarà il ruolo degli enti locali nell’individuare siti idonei, sempre nel rispetto dei vincoli ambientali. Solo con un lavoro condiviso tra tecnici, istituzioni, operatori e cittadini si potrà recuperare il tempo perso e far finalmente decollare la produzione di energia pulita nelle Marche.

L’emergenza climatica e le direttive europee impongono una svolta urgente. Nei prossimi anni si giocherà la partita decisiva per il futuro energetico della regione, tra promesse da mantenere e scelte strategiche che possono cambiare il volto delle Marche verso un domani più sostenibile.