Donna trovata morta nel letto contenitore a Torino: ex compagno indagato per omicidio

Il silenzio nel quartiere Barriera di Milano a Torino è stato rotto da una notizia che lascia senza fiato. Daniela Florea, 35 anni, romena, è stata trovata morta nel suo appartamento di via Giovanni Paisiello, la sera del 20 luglio. La polizia non ha perso tempo: l’indagine è partita subito. Tra i principali indagati c’è Daniel Trandafir, 45 anni, idraulico e suo ex compagno. Ora, tra interrogatori e verifiche, si cerca di capire cosa sia davvero accaduto in quelle ore drammatiche.

Il ritrovamento e i primi rilievi nell’appartamento di via Giovanni Paisiello

Il corpo di Daniela è stato scoperto nell’appartamento dove viveva, nel cuore del quartiere Barriera di Milano. Era la sera del 20 luglio quando i soccorsi sono stati allertati. Polizia locale, carabinieri e medici sono intervenuti sul posto e hanno constatato il decesso.

Dai primi accertamenti è emersa la necessità di un’indagine approfondita per capire cosa sia successo. Gli investigatori non escludono che la morte possa non essere stata accidentale. Nei giorni seguenti hanno proseguito i rilievi in casa e raccolto testimonianze tra vicini e conoscenti, cercando di ricostruire le ultime ore di Daniela.

L’indagato: ex compagno e idraulico con un passato di tensioni

Daniel Trandafir, 45 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario. Vive nella stessa zona e aveva avuto una relazione con Daniela. I rapporti tra i due non erano mai stati facili, con episodi di tensione già noti alle forze dell’ordine.

Durante gli interrogatori, Trandafir ha raccontato la sua versione dei fatti, negando di avere responsabilità. Gli inquirenti stanno verificando ogni dettaglio per capire come si sono svolti i fatti e se ci siano altre persone coinvolte.

Il quadro investigativo è ancora aperto e gli accertamenti proseguono, con l’obiettivo di fare chiarezza su una vicenda che ha colpito profondamente la comunità.

Barriera di Milano: un quartiere multietnico sotto choc

Il quartiere Barriera di Milano, a Torino, è noto per la sua varietà culturale e sociale. Qui, le relazioni tra gli abitanti riflettono una convivenza complessa. La morte di Daniela ha riacceso il dibattito sulla sicurezza, tema spesso al centro delle preoccupazioni locali.

Diverse associazioni e comitati hanno espresso timori riguardo alla violenza domestica, chiedendo interventi più decisi da parte delle istituzioni. Nei giorni dopo la tragedia, nei pressi dell’appartamento si sono svolte manifestazioni spontanee per ricordare Daniela, con appelli a non ignorare i segnali di disagio e a proteggere chi è più fragile.

Il caso ha riportato al centro dell’attenzione il problema della violenza sulle donne a Torino, sottolineando l’urgenza di strategie di prevenzione e di un coordinamento più stretto tra forze dell’ordine e servizi sociali.

Le indagini proseguono: esami, testimonianze e prossimi passi

L’inchiesta ora punta a incrociare le testimonianze raccolte con gli esami forensi sul corpo di Daniela. La procura di Torino ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte e valutare se confermare o meno l’ipotesi di omicidio.

Parallelamente, sono stati acquisiti dati telefonici e immagini video della zona per ricostruire la sequenza degli eventi. Le forze dell’ordine stanno inoltre analizzando i rapporti sociali di Daniela e Trandafir, alla ricerca di possibili moventi.

L’indagato può scegliere di non rispondere, ma potrebbe essere interrogato di nuovo se emergessero nuovi elementi. Gli inquirenti vogliono completare tutte le verifiche prima di eventuali richieste formali al tribunale. Il fascicolo rimarrà aperto fino a che non sarà possibile mettere insieme tutti i pezzi del puzzle.

Nel frattempo, la comunità si stringe nel ricordo di Daniela Florea, in attesa che la giustizia faccia chiarezza su una vicenda che ha lasciato sgomenti.