Asset intangibili in crescita: investimenti globali a 10mila miliardi, Italia resta indietro secondo rapporto Wipo e Luiss

Negli ultimi cinque anni, gli investimenti in innovazione hanno preso il sopravvento, crescendo del 5,5% ogni anno. Non si tratta più solo di comprare macchinari o costruire nuovi impianti: il vero valore oggi risiede nelle risorse immateriali, quelle idee e tecnologie che non si toccano ma spingono il business avanti. Nel frattempo, gli investimenti in beni materiali, come fabbriche e attrezzature, hanno seguito un passo più lento, fermandosi a un aumento del 3,2%. È un segnale chiaro: il futuro si gioca sempre più sul terreno dell’innovazione.

Asset immateriali, il nuovo motore dell’economia

Questo cambiamento emerge chiaramente dal rapporto congiunto tra la Wipo, l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, e la Luiss Business School. Secondo i dati, le aziende stanno spostando sempre più risorse verso digitalizzazione, conoscenza e tutela della proprietà intellettuale. Software, brevetti, marchi e attività di ricerca e sviluppo sono ormai al centro delle strategie di investimento.

Non si tratta solo dei grandi gruppi industriali. Anche molte piccole e medie imprese, spinte dall’esigenza di innovare, stanno aumentando gli investimenti in questi settori. Questo cambio di passo risponde alla necessità di affrontare mercati sempre più complessi e una conorrenza globale che premia chi innova. Gli investimenti tradizionali, pur restando fondamentali, non bastano più per assicurare un vantaggio competitivo duraturo.

Investimenti immateriali vs materiali: un confronto chiaro

Nel periodo preso in esame, la tecnologia ha spinto le imprese a puntare su formazione del personale, software, ricerca scientifica e sviluppo di proprietà intellettuale. Chi ha investito in questi ambiti ha visto crescere la produttività e il valore del capitale umano. Il rapporto evidenzia come questi asset immateriali siano ormai una fetta sempre più grande del valore aziendale.

Dall’altra parte, gli investimenti in beni materiali crescono a un ritmo più lento. Tra i motivi, la saturazione del mercato e la preferenza per modelli produttivi più flessibili, meno legati a grandi impianti fissi. Anche l’automazione e le nuove tecnologie hanno reso più efficienti questi investimenti, riducendone la frequenza e l’entità.

Cosa cambia per aziende e politica economica

Questa trasformazione ha ripercussioni importanti sulle politiche economiche e sulle scelte strategiche di imprese e governi. Puntare sugli asset immateriali significa investire di più in istruzione, formazione continua e protezione della proprietà intellettuale. Senza un supporto adeguato, pubblico e privato, il potenziale di crescita legato all’innovazione rischia di restare inespresso.

Molti Paesi stanno già mettendo in campo incentivi per la ricerca e lo sviluppo e facilitando l’accesso al credito per le imprese innovative. Sul fronte aziendale, diventa fondamentale rivedere i piani di investimento, trovando il giusto equilibrio tra infrastrutture fisiche e asset immateriali come tecnologia e capitale umano. Solo così si potrà mantenere un vantaggio competitivo solido e duraturo.

Il +5,5% annuo registrato da Wipo e Luiss fotografa un’economia in trasformazione. Un cambiamento che spinge a rivedere il modo di fare impresa, a mettere la conoscenza e la proprietà intellettuale al centro e a adottare nuovi modelli di sviluppo. I numeri sono chiari: puntare sull’innovazione non è più un’opzione, ma una necessità per restare competitivi oggi e domani.