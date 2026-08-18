Sequestrato resort abusivo a Ischia: costruito tra gli scogli in zona a rischio frana

Tra scogli affilati e macchia mediterranea, a Capo Grosso – Scarrupata, è spuntato un resort di lusso costruito senza permessi. Un colpo di scena, perché quell’angolo di Ischia è una zona fragile, ad altissimo rischio idrogeologico. I carabinieri non hanno avuto dubbi: l’intera struttura è stata sequestrata. Quel tratto di costa, fino a poco tempo fa rimasto intatto, è stato trasformato in un rifugio esclusivo, ma illegale, per chi cerca relax senza badare alle regole.

Il blitz dei carabinieri: un resort nascosto tra natura fragile e pericoli concreti

L’intervento dei carabinieri ha portato alla luce un vero e proprio villaggio abusivo: bungalow, piscine, piazzole pavimentate e zone relax, tutto costruito senza permessi e in totale violazione delle norme di tutela ambientale. Capo Grosso è una delle zone più delicate dell’isola, soggetta a frane e smottamenti, dove costruire è praticamente vietato per evitare rischi seri.

Eppure, proprio qui è spuntata questa struttura che puntava a offrire un soggiorno esclusivo, nascosta tra le rocce e la vegetazione, poco visibile dalla strada. Un nascondiglio perfetto per chi voleva sfuggire ai controlli, almeno fino a oggi.

L’ispezione è stata complessa e ha richiesto il lavoro congiunto di forze dell’ordine, tecnici ambientali e protezione civile, per valutare l’impatto delle opere e la sicurezza del versante. Il sequestro è stato immediato, con l’obiettivo di fermare subito ogni attività e tutelare quella fragile parte di territorio.

Il fragile equilibrio ambientale di Ischia e le regole da rispettare

Ischia, isola vulcanica nel Golfo di Napoli, vanta una biodiversità preziosa e molte aree sottoposte a vincoli paesaggistici e idrogeologici. Negli anni, l’aumento del turismo ha messo sotto pressione il territorio, spingendo le autorità a varare regole rigide per proteggere la costa e prevenire frane e allagamenti.

Oggi, costruire in zone come Capo Grosso è praticamente impossibile: servono studi approfonditi sull’impatto ambientale e autorizzazioni specifiche. Il rischio di dissesti è troppo alto e il territorio va preservato per la sicurezza di chi ci abita e per chi lo visita.

La scoperta di questo resort abusivo mostra quanto sia radicata la piaga delle costruzioni illegali, nonostante i segnali sempre più chiari dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi che aumentano i pericoli.

Le mosse delle autorità e le conseguenze per i responsabili

Dopo il sequestro, le forze dell’ordine hanno identificato proprietari e gestori della struttura. Le accuse parlano chiaro: occupazione abusiva di suolo in area protetta e lavori senza permessi, con un rischio ambientale grave.

Le pene in questi casi non sono leggere: sequestro preventivo delle opere, multe salate e possibili indagini penali per chi ha messo a rischio la stabilità del territorio. Le indagini sono ancora in corso, con intercettazioni e controlli, per scoprire eventuali complici o reti che hanno favorito l’operazione illegale, spinti dal profitto.

Il messaggio è forte e chiaro: l’abusivismo non sarà tollerato, soprattutto in un’area così delicata e importante per il turismo e la natura campana.

La risposta della comunità e i piani per proteggere Ischia

La scoperta del resort abusivo ha acceso un faro anche nella comunità locale. Gli abitanti di Ischia conoscono bene i problemi legati alle costruzioni irregolari, che aggravano il rischio di frane e mettono a repentaglio la sicurezza di tutti.

Le autorità stanno lavorando a misure più rigide per monitorare le zone a rischio e fermare nuove costruzioni abusive. Controlli sul terreno e sorveglianza con droni diventeranno strumenti chiave per tenere d’occhio le coste più vulnerabili. Il coinvolgimento di geologi e ingegneri ambientali sarà fondamentale per valutare ogni futura operazione.

Fermare l’abusivismo è una priorità per mantenere l’equilibrio tra turismo e ambiente sull’isola. La vicenda del resort nascosto a Capo Grosso è un campanello d’allarme: serve vigilanza costante e un impegno comune tra cittadini e istituzioni per proteggere questo patrimonio unico.