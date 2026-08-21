Aerospazio Italia: Campania e Puglia Avviano il Dialogo tra Distretti Aeronautici per Nuove Opportunità

Redazione

21 Agosto 2026

Non capita spesso che due regioni del Sud Italia si mettano d’accordo così, con un obiettivo chiaro: ridare slancio all’aeronautica. Campania e Puglia, con le loro storie diverse ma ambizioni simili, hanno aperto un dialogo serrato. Fulvio Bonavitacola e Eugenio, assessori allo Sviluppo Economico, si sono incontrati più volte a Napoli, cercando di combinare risorse e competenze. L’idea è semplice, ma ambiziosa: costruire una rete solida che rafforzi un settore strategico per tutto il Mezzogiorno. Il futuro industriale delle due regioni, insomma, passa da qui.

Aeronautica: un settore strategico che unisce due realtà diverse

Campania e Puglia sono due poli con approcci differenti nel campo aerospaziale. In Campania ci sono stabilimenti di grandi aziende nazionali, con una lunga esperienza nella componentistica e nella manutenzione di velivoli civili e militari. La posizione geografica e la presenza di università specializzate favoriscono anche la ricerca e l’innovazione tecnologica in questo settore. In Puglia, invece, il settore è cresciuto grazie a politiche mirate per attirare investimenti e sostenere startup tecnologiche, con un occhio particolare alla ricerca su materiali avanzati e nuove tecnologie di propulsione. Entrambe, però, guardano oltre i propri confini: l’aeronautica non è più un comparto isolato, ma un sistema integrato che coinvolge aziende, centri di ricerca, infrastrutture e servizi.

Il settore è anche un importante motore di occupazione e formazione tecnica in entrambe le regioni. In Campania le imprese sono attive soprattutto nella manutenzione degli aerei civili, con attività di assemblaggio e retrofit. In Puglia si punta invece sull’innovazione e sulla collaborazione con l’industria aerospaziale europea. Da qui nasce una possibile complementarità che sta guidando il dialogo politico in corso. Gli assessori Bonavitacola ed Eugenio stanno raccogliendo dati e opinioni per valutare programmi comuni, anche sfruttando le opportunità offerte dai fondi europei per la transizione verde e l’innovazione industriale.

Incontri e tavoli tecnici per costruire una rete concreta

Le riunioni tra Campania e Puglia sono partite nei primi mesi del 2024, con una serie di tavoli tecnici aperti anche a imprese e università. L’obiettivo è chiaro: capire quali sono le competenze già presenti e dove si può fare sinergia. È emersa subito la necessità di coordinare meglio la ricerca e lo sviluppo, scambiare conoscenze e sostenere filiere innovative. Si è parlato anche di potenziare le infrastrutture logistiche, un fattore decisivo per rendere il settore più competitivo.

Nel confronto sono stati coinvolti enti di formazione e centri di ricerca, per aggiornare le competenze e favorire l’ingresso di giovani tecnici. Tra le priorità sono emerse l’efficienza energetica negli stabilimenti e la digitalizzazione dei processi produttivi. Si è discusso inoltre di allineare le politiche di sostegno, sia regionali che nazionali, per usare al meglio le risorse disponibili. Per Campania e Puglia è fondamentale rafforzare il sistema aeronautico per attrarre investimenti esteri, allacciando anche rapporti più stretti con le istituzioni europee.

Il dialogo ha portato alla proposta di incontri regolari, alternati tra Napoli e Bari, per tenere sotto controllo i progressi e aggiornare le strategie. Si sta lavorando anche alla creazione di un comitato tecnico con rappresentanti pubblici e privati, che possa portare avanti il settore a livello nazionale. Il punto di partenza è mettere a frutto i punti di forza di entrambe le regioni: la Campania con la sua capacità produttiva e formativa, la Puglia con la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Le sfide e le opportunità per l’aeronautica nel Sud nel 2024

Il confronto tra Campania e Puglia nasce dalla necessità di rinnovare e potenziare il settore aeronautico nel Mezzogiorno, chiamato a un salto di qualità in un momento di grandi cambiamenti. La spinta verso sistemi di propulsione più sostenibili, la digitalizzazione crescente e la competizione sui mercati internazionali impongono nuove sfide. Tra queste, migliorare l’attrattività per gli investimenti esteri, potenziare la formazione e rendere più efficienti le filiere produttive. La collaborazione tra le due regioni vuole proprio affrontare questi nodi.

Allo stesso tempo ci sono risorse importanti da sfruttare, come i fondi del PNRR dedicati all’aerospazio e i programmi europei per la ricerca come Horizon Europe. Campania e Puglia possono così costruire un modello integrato, che unisca forza produttiva e innovazione. Questo permetterebbe di rafforzare la posizione dell’Italia nel panorama internazionale e di rendere più resilienti le filiere locali. Le aziende, con il supporto delle istituzioni, puntano a creare sinergie per favorire produzione, ricerca e formazione, spingendo lo sviluppo di nuove tecnologie.

Nel corso del 2024 si prevede un’intensificazione del dialogo tra istituzioni e mondo privato di entrambe le regioni. Un piano strategico condiviso potrebbe diventare la chiave per trasformare in realtà le ambizioni di Campania e Puglia. Da qui potrebbero nascere iniziative concrete e progetti europei importanti, che però dovranno essere gestiti con coordinamento e una visione a lungo termine. La sfida più grande sarà trovare l’equilibrio giusto tra competitività e sostenibilità, innovazione e sviluppo economico locale. “Un passo decisivo per il futuro dell’aeronautica nel Sud”.

Change privacy settings
×