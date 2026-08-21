Aerospazio Italia: Campania e Puglia Avviano il Dialogo tra Distretti Aeronautici per Nuove Opportunità

Non capita spesso che due regioni del Sud Italia si mettano d’accordo così, con un obiettivo chiaro: ridare slancio all’aeronautica. Campania e Puglia, con le loro storie diverse ma ambizioni simili, hanno aperto un dialogo serrato. Fulvio Bonavitacola e Eugenio, assessori allo Sviluppo Economico, si sono incontrati più volte a Napoli, cercando di combinare risorse e competenze. L’idea è semplice, ma ambiziosa: costruire una rete solida che rafforzi un settore strategico per tutto il Mezzogiorno. Il futuro industriale delle due regioni, insomma, passa da qui.

Aeronautica: un settore strategico che unisce due realtà diverse

Campania e Puglia sono due poli con approcci differenti nel campo aerospaziale. In Campania ci sono stabilimenti di grandi aziende nazionali, con una lunga esperienza nella componentistica e nella manutenzione di velivoli civili e militari. La posizione geografica e la presenza di università specializzate favoriscono anche la ricerca e l’innovazione tecnologica in questo settore. In Puglia, invece, il settore è cresciuto grazie a politiche mirate per attirare investimenti e sostenere startup tecnologiche, con un occhio particolare alla ricerca su materiali avanzati e nuove tecnologie di propulsione. Entrambe, però, guardano oltre i propri confini: l’aeronautica non è più un comparto isolato, ma un sistema integrato che coinvolge aziende, centri di ricerca, infrastrutture e servizi.

Il settore è anche un importante motore di occupazione e formazione tecnica in entrambe le regioni. In Campania le imprese sono attive soprattutto nella manutenzione degli aerei civili, con attività di assemblaggio e retrofit. In Puglia si punta invece sull’innovazione e sulla collaborazione con l’industria aerospaziale europea. Da qui nasce una possibile complementarità che sta guidando il dialogo politico in corso. Gli assessori Bonavitacola ed Eugenio stanno raccogliendo dati e opinioni per valutare programmi comuni, anche sfruttando le opportunità offerte dai fondi europei per la transizione verde e l’innovazione industriale.

Incontri e tavoli tecnici per costruire una rete concreta

Le riunioni tra Campania e Puglia sono partite nei primi mesi del 2024, con una serie di tavoli tecnici aperti anche a imprese e università. L’obiettivo è chiaro: capire quali sono le competenze già presenti e dove si può fare sinergia. È emersa subito la necessità di coordinare meglio la ricerca e lo sviluppo, scambiare conoscenze e sostenere filiere innovative. Si è parlato anche di potenziare le infrastrutture logistiche, un fattore decisivo per rendere il settore più competitivo.

Nel confronto sono stati coinvolti enti di formazione e centri di ricerca, per aggiornare le competenze e favorire l’ingresso di giovani tecnici. Tra le priorità sono emerse l’efficienza energetica negli stabilimenti e la digitalizzazione dei processi produttivi. Si è discusso inoltre di allineare le politiche di sostegno, sia regionali che nazionali, per usare al meglio le risorse disponibili. Per Campania e Puglia è fondamentale rafforzare il sistema aeronautico per attrarre investimenti esteri, allacciando anche rapporti più stretti con le istituzioni europee.

Il dialogo ha portato alla proposta di incontri regolari, alternati tra Napoli e Bari, per tenere sotto controllo i progressi e aggiornare le strategie. Si sta lavorando anche alla creazione di un comitato tecnico con rappresentanti pubblici e privati, che possa portare avanti il settore a livello nazionale. Il punto di partenza è mettere a frutto i punti di forza di entrambe le regioni: la Campania con la sua capacità produttiva e formativa, la Puglia con la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Le sfide e le opportunità per l’aeronautica nel Sud nel 2024

Il confronto tra Campania e Puglia nasce dalla necessità di rinnovare e potenziare il settore aeronautico nel Mezzogiorno, chiamato a un salto di qualità in un momento di grandi cambiamenti. La spinta verso sistemi di propulsione più sostenibili, la digitalizzazione crescente e la competizione sui mercati internazionali impongono nuove sfide. Tra queste, migliorare l’attrattività per gli investimenti esteri, potenziare la formazione e rendere più efficienti le filiere produttive. La collaborazione tra le due regioni vuole proprio affrontare questi nodi.

Allo stesso tempo ci sono risorse importanti da sfruttare, come i fondi del PNRR dedicati all’aerospazio e i programmi europei per la ricerca come Horizon Europe. Campania e Puglia possono così costruire un modello integrato, che unisca forza produttiva e innovazione. Questo permetterebbe di rafforzare la posizione dell’Italia nel panorama internazionale e di rendere più resilienti le filiere locali. Le aziende, con il supporto delle istituzioni, puntano a creare sinergie per favorire produzione, ricerca e formazione, spingendo lo sviluppo di nuove tecnologie.

Nel corso del 2024 si prevede un’intensificazione del dialogo tra istituzioni e mondo privato di entrambe le regioni. Un piano strategico condiviso potrebbe diventare la chiave per trasformare in realtà le ambizioni di Campania e Puglia. Da qui potrebbero nascere iniziative concrete e progetti europei importanti, che però dovranno essere gestiti con coordinamento e una visione a lungo termine. La sfida più grande sarà trovare l’equilibrio giusto tra competitività e sostenibilità, innovazione e sviluppo economico locale. “Un passo decisivo per il futuro dell’aeronautica nel Sud”.