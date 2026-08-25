VAIMOO sbarca a Lisbona: le bici hi tech di Mola di Bari conquistano l’Europa

A Mola di Bari, una piccola città pugliese, una startup sta riscrivendo le regole del bike sharing. Matteo Pertosa e il suo team non offrono solo biciclette in prestito: hanno creato un sistema di micromobilità che guarda al futuro. Il loro obiettivo? Rendere gli spostamenti urbani più semplici, sostenibili e accessibili. Non è una promessa vaga: è già un modello concreto che sta prendendo piede, cambiando il modo in cui si muovono i cittadini.

Da Mola di Bari a tutta Italia: una realtà in crescita che scommette sull’innovazione

Partita da Mola di Bari, questa azienda ha saputo farsi strada in un settore spesso dominato da grandi player internazionali. Matteo Pertosa, al timone del progetto, ha puntato su sistemi intelligenti che uniscono hardware e software per offrire un servizio di micromobilità affidabile e su misura. Non si tratta solo di biciclette da prendere e lasciare, ma di mezzi dotati di monitoraggio in tempo reale, manutenzione predittiva e sblocco digitale che rendono tutto più veloce e semplice.

Negli ultimi mesi l’azienda ha investito molto in ricerca, ampliando la gestione delle flotte e migliorando le piattaforme digitali per gli utenti. Oggi basta qualche clic per accedere al servizio e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di spostamento. Grazie a questa strategia, la società ha allargato la sua presenza nel Sud Italia e guarda con interesse a possibili espansioni su scala nazionale.

Bike sharing che funziona davvero: servizi pensati per le città di oggi

Il lavoro della startup di Mola di Bari va ben oltre il semplice noleggio di biciclette. Dietro c’è una gestione attenta della logistica, la programmazione delle ricariche per i mezzi elettrici e un controllo costante sulla sicurezza. È così che si garantisce una disponibilità continua e una manutenzione puntuale, due elementi chiave per convincere sempre più persone a usare la bici tutti i giorni.

La piattaforma sviluppata permette di tracciare ogni mezzo e fornisce dati preziosi agli amministratori per pianificare interventi mirati e studiare nuovi flussi di traffico. La società si propone come partner di enti pubblici e realtà private, offrendo soluzioni personalizzate e integrabili con il trasporto pubblico. Un approccio che punta a cambiare la cultura della mobilità, riducendo l’inquinamento e migliorando la vita nelle nostre città.

Matteo Pertosa, una guida con la testa proiettata al futuro

Matteo Pertosa si è fatto strada nel mondo della micromobilità grazie a un mix di competenze tecniche e spirito imprenditoriale. Sotto la sua guida, l’azienda ha saputo affrontare un mercato in continua evoluzione, senza perdere di vista sostenibilità, innovazione e affidabilità. Il CEO ha più volte sottolineato l’importanza di investire in nuove tecnologie e di creare sinergie tra diversi operatori per offrire un servizio sempre migliore ai cittadini.

Tra le iniziative più interessanti, ci sono collaborazioni con università e centri di ricerca per sviluppare soluzioni sempre più integrate con le smart city. Pertosa punta a rafforzare la presenza dell’azienda a livello nazionale, mantenendo però un legame saldo con il territorio di partenza. Mola di Bari diventa così un polo d’eccellenza per la mobilità alternativa. L’azienda continua a perfezionare i suoi sistemi, cercando di anticipare le esigenze dei mercati urbani e locali, allineandosi con le direttive europee sulla sostenibilità ambientale.