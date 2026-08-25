VGP punta sull’Italia: nuovo Data Center a Paderno Dugnano per espandere ricavi e utili

Il gruppo immobiliare belga non lascia spazio a dubbi: ricavi e utili sono in crescita, spinti da un’intesa fresca e strategica. Ha siglato un accordo con un operatore specializzato in piattaforme logistiche, puntando su Paderno Dugnano come nuovo snodo chiave. Non si tratta di un semplice investimento, ma di un vero salto di qualità che promette di incidere profondamente sul settore industriale e sui flussi di merci in Lombardia. Un segnale chiaro di come il gruppo stia rafforzando la propria presenza, consolidando un ruolo da protagonista.

Ricavi e margini in crescita: il bilancio del primo semestre 2024

Nel primo semestre del 2024, il gruppo immobiliare belga ha visto i ricavi salire nettamente rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Dietro a questo risultato c’è un’espansione mirata, sia nel settore immobiliare tradizionale sia in quello della logistica integrata. Gli investimenti in nuovi complessi e piattaforme hanno portato a maggiori entrate da contratti di affitto e servizi correlati. Sul fronte degli utili, il gruppo ha fatto registrare un aumento grazie a una gestione più attenta dei costi e a una domanda sempre più forte di spazi logistici, soprattutto nel Nord Italia.

Il miglioramento dei margini operativi nasce da diversi fattori: un uso più efficiente delle risorse interne, soluzioni innovative nella gestione e manutenzione degli immobili, e accordi strategici con operatori del settore. Inoltre, il gruppo ha saputo sfruttare il trend di mercato, dove la richiesta di piattaforme logistiche moderne continua a crescere, sostenendo così l’intero comparto. Questo quadro solido conferma la capacità del gruppo di restare competitivo e di attirare investimenti anche in un contesto di mercato non facile.

Un accordo chiave con un esperto della logistica europea

Nel 2024, il gruppo ha firmato un’intesa importante con un operatore esperto nel campo della logistica, per sviluppare e gestire nuove piattaforme. Il partner, noto a livello europeo, porta con sé competenze tecniche e operative per creare hub logistici efficienti e all’avanguardia. L’obiettivo è accelerare i tempi di realizzazione, migliorare i servizi offerti e ottimizzare la gestione quotidiana delle infrastrutture.

Il progetto prevede piattaforme integrate che non si limitano a spazi di deposito e stoccaggio, ma offrono anche servizi di smistamento, coordinamento trasporti e logistica dell’ultimo miglio. Questo accordo rappresenta una mossa strategica del gruppo per rafforzare la sua posizione nel mercato europeo della logistica, rispondendo a una domanda sempre più esigente di soluzioni flessibili e capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle supply chain. La collaborazione con il partner specializzato garantirà standard elevati, sia in termini di qualità che di sostenibilità.

Paderno Dugnano al centro del progetto: investimenti e ricadute sul territorio

Nel cuore della città metropolitana di Milano, a Paderno Dugnano, il gruppo ha lanciato un progetto logistico di rilievo, che segna la nuova fase di crescita. Si tratta di una piattaforma di grandi dimensioni, dotata delle ultime tecnologie per la movimentazione e il controllo delle merci. L’investimento supera diverse decine di milioni di euro e prevede l’impiego di manodopera qualificata, sia durante la costruzione sia nella gestione futura.

L’impatto sull’economia locale sarà tangibile: più lavoro e una rete logistica più efficiente per l’area lombarda. La posizione di Paderno Dugnano, vicino alle principali autostrade e a pochi chilometri da Milano, lo rende un punto strategico per la distribuzione delle merci in tutta la regione. Le autorità locali hanno seguito il progetto con attenzione, apprezzandone il valore per lo sviluppo infrastrutturale e l’attrazione di nuovi investimenti.

I lavori proseguiranno per tutto il 2024, con l’obiettivo di completare la piattaforma entro il prossimo anno. Il progetto include anche soluzioni per ridurre l’impatto ambientale, come sistemi per migliorare l’efficienza energetica e il riciclo dei materiali utilizzati. La nuova struttura si inserisce in un percorso di sviluppo sostenibile, in linea con le politiche europee e nazionali che puntano a tagliare le emissioni e a innovare il settore logistico.