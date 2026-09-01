Ansaldo Energia certificata: turbine a idrogeno e olio vegetale per un futuro green

Le turbine GT36 di Ansaldo Energia hanno appena ricevuto due certificazioni cruciali. Un risultato che non arriva per caso, ma che segna un momento chiave nella sfida della transizione energetica. Dopo decenni di esperienza, l’azienda si apre all’idrogeno e ai combustibili a basse emissioni. Non è solo un adeguamento tecnico: è la conferma di un impegno deciso verso un futuro più sostenibile.

TÜV SÜD dà l’ok all’idrogeno nella turbina GT36

L’ente internazionale TÜV SÜD ha certificato la turbina a gas GT36 di Ansaldo Energia per l’utilizzo dell’idrogeno come combustibile. Questo riconoscimento è una tappa fondamentale, perché l’idrogeno può ridurre di molto le emissioni di CO2 rispetto ai combustibili tradizionali. La GT36 ha superato test severi, dimostrando di poter bruciare miscele con diverse percentuali di idrogeno mantenendo sicurezza, efficienza e affidabilità.

Dietro a questo risultato ci sono anni di ricerca, soprattutto su come gestire il calore e assicurare la resistenza dei materiali al particolare comportamento chimico dell’idrogeno. Le prove, fatte in condizioni reali, hanno confermato la stabilità della combustione e il controllo delle emissioni di ossidi di azoto . Così la GT36 si propone come una soluzione concreta per produrre energia senza emissioni dirette di anidride carbonica, sia su impianti esistenti che su nuove centrali.

Anche Anstalt e altri enti promuovono la riduzione della CO2

Oltre a TÜV SÜD, altre agenzie indipendenti hanno valutato l’impatto ambientale delle turbine di Ansaldo Energia, concentrandosi sulla riduzione della carbon footprint. Attraverso simulazioni e test sul campo, hanno verificato che l’uso di combustibili a basso contenuto di carbonio, come miscele di gas naturale e idrogeno, porta a una diminuzione significativa delle emissioni di CO2 nel tempo.

Le certificazioni riguardano anche la durata e la manutenzione degli impianti, assicurando che i benefici ambientali non vadano a scapito della produttività o della sicurezza. Materiali innovativi e sistemi di controllo avanzati ottimizzano l’efficienza, riducendo sprechi e usura. Un approccio che si allinea con gli obiettivi climatici nazionali e con le norme europee, in particolare il Green Deal, che spinge verso soluzioni energetiche più sostenibili.

Un futuro più verde per le turbine a gas

Le due certificazioni ufficiali segnano un cambiamento nel mercato: Ansaldo Energia si conferma leader nel campo delle turbine a gas eco-compatibili. La possibilità di usare l’idrogeno apre la strada a un mix energetico più pulito, integrando fonti rinnovabili nella produzione di elettricità. Le garanzie indipendenti rassicurano operatori, investitori e regolatori: la tecnologia è pronta per l’uso su larga scala.

Passare dai combustibili tradizionali all’idrogeno richiederà investimenti in infrastrutture, come reti di distribuzione dedicate e metodi di produzione più sostenibili. Ansaldo Energia, con turbine già certificate per basse emissioni, potrà giocare un ruolo chiave nella decarbonizzazione, in linea con le strategie energetiche globali. Tenere sotto controllo inquinanti ed efficienza sarà fondamentale per spingere il settore industriale a rinnovare i propri impianti nei prossimi anni.

Queste certificazioni non sono solo un successo tecnologico, ma un impegno concreto per affrontare le sfide ambientali in un mercato sempre più attento alla sostenibilità. Per questo, Ansaldo Energia si conferma uno dei protagonisti della svolta green nell’energia.