Erutta il vulcano Sinabung in Indonesia dopo 5 anni: colonna di cenere alta 3.500 metri e allerta livello III

Il Sinabung, dormiente da cinque anni, si è risvegliato con un boato che ha squarciato il cielo di Sumatra. Una colonna di cenere si è sollevata fino a 3.500 metri, spargendo polveri vulcaniche fino a 20 chilometri di distanza, minacciando i villaggi circostanti. Subito, le autorità hanno lanciato l’allarme, mentre gli esperti monitorano ogni minimo segnale di attività. La natura ha ricordato ancora una volta la sua forza, senza preavvisi.

Allerta alzata, zona off limits ampliata

Le autorità indonesiane non hanno perso tempo e hanno subito portato il livello di allerta al grado III, un “alert moderato” secondo la scala locale. Significa che il rischio per chi vive intorno al vulcano è concreto e bisogna prepararsi a eventuali nuove eruzioni. La zona rossa è stata estesa fino a sei chilometri dalla cima: dentro questo raggio è vietato entrare o svolgere qualsiasi attività. A farne le spese sono soprattutto le comunità agricole e i residenti dei paesi ai piedi del Sinabung, che ormai convivono con questa minaccia.

Il monitoraggio si fa sempre più serrato. Squadre di esperti utilizzano sensori sismici e rilevatori termici per cogliere ogni segnale di pericolo: dai cambiamenti nei gas emessi ai tremori sotterranei. Il Sinabung è noto per la sua attività imprevedibile, quindi la sorveglianza resta altissima.

Il Sinabung tra geologia e storia recente

Il Sinabung è uno dei vulcani più attivi e famosi dell’Indonesia, noto per le sue eruzioni esplosive che sparano cenere e materiale piroclastico. Prima di questa nuova fase del 2024, l’ultima eruzione importante risale al 2019, quando colonne di fumo e cenere simili costrinsero molti abitanti ad abbandonare le loro case.

Geologicamente, si tratta di un vulcano stratificato, costruito da strati alternati di lava e cenere. Le sue eruzioni possono essere violente, intervallate da lunghi periodi di calma che durano anche decenni. Ma l’equilibrio è fragile: la storia recente dimostra come episodi come questo possano anticipare momenti di attività ancora più intensa.

Le eruzioni passate hanno cambiato il paesaggio circostante e attirato l’attenzione mondiale per le conseguenze ambientali e sociali. Le autorità mantengono una rete di comunicazione attiva e un piano di evacuazione pronto all’uso per garantire la sicurezza delle popolazioni.

Cosa può succedere e come reagisce la comunità scientifica

Gli esperti seguono ogni segnale del Sinabung con grande attenzione per prevedere cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane. Una nuova eruzione in tempi brevi non è esclusa: la cenere e i gas potrebbero aumentare o trasformarsi in un’attività più violenta. Il rischio riguarda non solo la popolazione, ma anche le infrastrutture e le coltivazioni della zona.

Le previsioni restano comunque difficili, vista la complessità del vulcano. Per questo la comunità scientifica invita a tenere un equilibrio tra informazioni ufficiali e preparazione concreta delle persone. Negli ultimi anni sono stati fatti investimenti importanti in tecnologie di monitoraggio e si lavora a stretto contatto con istituzioni indonesiane e vulcanologi internazionali.

La possibilità di nuove eruzioni richiede aggiornamenti continui dei piani di emergenza, per rispondere rapidamente se serve. Intanto le autorità hanno chiesto alla popolazione di rispettare le restrizioni e di mantenere alta la guardia nella vita di tutti i giorni. Il Sinabung, dopo anni di quiete, torna a ricordare a tutti quanto possa essere pericoloso.