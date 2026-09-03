Elly Schlein verso il mandato completo al Pd: la proroga al centro del dibattito fino al 13 marzo 2027

Il 13 marzo 2027 segnerà una svolta per il Pd: quel giorno scadrà il mandato di Elly Schlein. Quattro anni fa, in una giornata memorabile alla Nuvola dell’Eur, Schlein aveva vinto le primarie contro Stefano Bonaccini, davanti a un’assemblea gremita. Nessun segretario prima di lei era arrivato fino a questo punto, completando l’intero percorso. Veltroni, Zingaretti e gli altri avevano sempre lasciato il timone prima, schiacciati da sconfitte elettorali o da lotte interne che consumavano il partito. Ora, il Pd si trova davanti a un bivio che potrebbe cambiare il suo futuro.

Mandato in scadenza: proroga o passaggio tecnico?

Il fatto che Schlein arrivi a fine mandato apre un dibattito delicato nel partito. Finora non si era mai presentata la necessità di gestire una proroga o un passaggio tecnico per allungare la permanenza della segretaria oltre la scadenza statutaria. Fonti parlamentari vicine al Pd escludono al momento richieste formali di proroga o valutazioni su strumenti per estendere il mandato oltre il 13 marzo 2027.

L’ipotesi più concreta resta una votazione in Assemblea nazionale. Qui i dirigenti potrebbero approvare una deroga, cambiando così il corso naturale della segreteria. Ma non mancano le preoccupazioni: serve una solida base giuridica per evitare che atti firmati dalla segretaria dopo la scadenza possano essere contestati in tribunale o nelle sedi interne al partito.

Numeri alla mano, Schlein gode di una posizione piuttosto solida all’Assemblea nazionale. La sua maggioranza interna sembra in grado di garantire l’appoggio necessario per ogni decisione legata alla prosecuzione del suo incarico. Detto questo, ogni passo formale richiede comunque prudenza e attenzione ai dettagli regolamentari.

Congresso o no? Il dilemma tra tempi stretti e strategie elettorali

L’idea di un congresso anticipato per rinnovare la leadership del Pd sembra poco praticabile, soprattutto per la vicinanza delle elezioni politiche. Un congresso richiederebbe tempi lunghi e rischierebbe di sovrapporsi o interferire con le probabili primarie di coalizione del centrosinistra, che dovranno scegliere il candidato premier.

In un primo momento, alcuni fedelissimi di Schlein avevano pensato a un congresso “vero” per stabilire una leadership chiara prima del voto. Ma ora, con le elezioni che si avvicinano, questa strada pare accantonata a favore di soluzioni più snelle, come un passaggio in Assemblea nazionale.

Si è riaperta anche la questione dei tempi previsti dallo Statuto, che impone di convocare l’Assemblea nazionale almeno sei mesi prima della fine del mandato, quindi intorno al 13 settembre 2026. Coincide con la chiusura della Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia, un appuntamento importante che sarà concluso proprio dalla segretaria. Un’occasione perfetta per un passaggio formale in vista delle decisioni sulla segreteria.

Primarie di coalizione: la partita per il candidato premier

Schlein ha sempre avuto le idee chiare sulla scelta del candidato premier del centrosinistra. La segretaria sostiene l’ipotesi di primarie di coalizione aperte, dove non solo il Pd ma anche gli alleati possano esprimersi. Solo se queste primarie non si faranno, il partito con il miglior risultato elettorale sarà chiamato a indicare il candidato per la guida del governo.

Nonostante questa linea sembri definita, restano alcuni nodi da sciogliere. Tra questi, il cosiddetto Stabilicum e le modalità con cui inserire il candidato premier nel programma elettorale, da presentare insieme alle liste. Sono dettagli tecnici che il partito sta ancora discutendo, consapevole dell’importanza di arrivare a un’intesa credibile e condivisa.

Quattro anni di Schlein: tra tensioni interne e opposizione al centrodestra

Il percorso di Schlein alla guida del Pd in questi quattro anni si è mosso su due fronti. Dentro il partito, la segretaria ha dovuto confrontarsi con una minoranza riformista spesso critica, soprattutto sulle scelte legate alla politica estera e al riarmo militare. Divergenze che hanno provocato confronti accesi, inevitabili nelle strategie di governo e opposizione.

Fuori, Schlein ha guidato l’opposizione al centrodestra sia in Parlamento sia nel dibattito pubblico nazionale. Ha puntato a ricostruire un centrosinistra più unito, dopo le difficoltà emerse nel 2022, che avevano messo in luce tensioni tra Pd e Movimento 5 Stelle e una certa distanza da Matteo Renzi e dall’area centrista.

Il partito ha più volte ribadito la necessità di mantenere un centrosinistra “testardamente unitario”, un mantra che ha caratterizzato il discorso pubblico dei dem negli ultimi anni, per superare divisioni e frammentazioni.

Primarie, polemiche e dubbi sul metodo

Guardando al 2027, il tema delle primarie torna centrale, ma non senza polemiche. Roberto Speranza ha recentemente proposto di rinunciare ai gazebo per scegliere il candidato premier. Una posizione che non ha trovato sponde tra le correnti di sinistra interna al Pd, dove invece si difende con forza il ricorso alle primarie come strumento democratico.

Tra i dirigenti si registrano posizioni diverse e qualche perplessità. Michele De Pascale, pur favorevole alle primarie, mette in guardia sul fatto che una parte importante dell’elettorato di centrosinistra potrebbe essere contraria all’uso dei gazebo. Questo solleva interrogativi sulla partecipazione e rappresentatività, che restano tema di confronto acceso.

Anche Stefano Bonaccini, presidente del Pd, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi prima sulla costruzione della coalizione e su un programma condiviso. Non esclude che le primarie possano essere uno strumento per scegliere il leader, ma invita a muoversi con prudenza e pragmatismo.

Riformisti e leadership: il sostegno a Schlein nonostante le tensioni

I riformisti interni al Pd sostengono con convinzione le primarie e seguono la linea della segretaria. Nel dibattito interno viene esclusa l’ipotesi di un mediatore esterno, un “papa straniero” chiamato a trovare l’intesa tra Schlein e Giuseppe Conte.

Molti dirigenti dem sono convinti che Schlein, in quanto segretaria del partito più forte della coalizione, abbia titolo e legittimità per rappresentare l’intero centrosinistra e guidare la sfida politica verso la leadership del Paese. Questo consenso è ampio, almeno dentro le diverse anime del partito, nonostante le normali tensioni interne.

Il quadro politico resta in movimento, con un Pd che si prepara a una fase decisiva tra scadenza del mandato, scelte congressuali e complicate dinamiche sulle primarie di coalizione. Il cammino verso il voto del 2027 promette di essere denso di appuntamenti cruciali per la leadership e le strategie del centrosinistra.