Nicolas Jaar e C2C Festival omaggiano Sergio Ricciardone con un mix esclusivo scaricabile

Redazione

11 Marzo 2026

Il 2 novembre, Nicolas Jaar ha chiuso il C2C Festival con un set che ha lasciato il pubblico senza fiato. Tra clubbing pulsante e momenti sospesi, la sua musica ha tracciato un percorso intimo e potente. Quel mix, dedicato a Sergio Ricciardone — anima e cuore del festival — è ora online. Raramente una registrazione riesce a catturare così a fondo l’essenza di una serata live, ma questa volta è successo davvero.

### C2C Festival e l’omaggio a Sergio Ricciardone

Il C2C Festival è diventato nel tempo una tappa fissa per chi segue la musica elettronica e le sue contaminazioni. Nel 2024 ha confermato questa vocazione, ospitando artisti di primo piano. Nicolas Jaar, chiamato a chiudere, non si è limitato a suonare: ha raccontato una storia sonora fatta di emozioni diverse e generi intrecciati. Dedicare il mix a Sergio Ricciardone non è un caso: promotore e curatore apprezzato, Ricciardone ha lasciato un segno profondo sul festival e su tanti giovani talenti.

Il mix ora pubblicato non è solo un omaggio, ma una vera e propria testimonianza della sua presenza nel cuore dell’evento. Coniugando musica elettronica d’avanguardia e richiami a culture più tradizionali, questo lavoro mette a fuoco l’anima mista del C2C. La scelta dei brani riflette la capacità di Ricciardone di unire innovazione e radici musicali con naturalezza.

### Nicolas Jaar: tra clubbing e musica d’autore

Il set di Nicolas Jaar si è distinto per una selezione curata, capace di alternare momenti carichi di energia a pause più riflessive. Ha mescolato atmosfere da dancefloor a citazioni di artisti italiani come Fabrizio De André e Franco Battiato, creando un equilibrio tanto stimolante quanto originale. Questo contrasto ha trasformato il mix in un viaggio dinamico, fatto di bassi profondi e suoni sparsi, ma anche di testi e melodie cariche di storia.

L’elettronica non è mai fine a sé stessa: è un mezzo per raccontare e trasmettere emozioni. Inserire riferimenti a De André e Battiato, icone della canzone italiana, mostra la volontà di parlare a un pubblico che cerca non solo ritmo, ma anche contenuti profondi. La performance di Jaar, così, diventa più di un semplice intrattenimento: è un momento di riflessione culturale.

### Dove ascoltare il mix e perché è importante

Da qualche giorno il mixtape di Nicolas Jaar al C2C Festival è online, disponibile per l’ascolto e il download gratuito. Così chi non ha potuto esserci può comunque respirare quell’atmosfera unica. Il file è diffuso tramite i canali ufficiali del festival e dei partner, garantendo qualità e ampia diffusione.

La pubblicazione arriva in un momento in cui gli eventi dal vivo faticano a ritrovare il loro smalto. Conservare l’essenza di queste esperienze e renderle accessibili è fondamentale. Questo mix segue una tendenza in crescita, che vede nel digitale uno spazio prezioso di condivisione culturale e memoria collettiva. Per studiosi e appassionati è un’occasione per esplorare le tendenze della musica elettronica e i suoi legami con la tradizione.

L’audio, con una progressione studiata e una struttura chiara, racconta il rapporto tra artista e pubblico, trasformandolo in un’opera sonora dal vivo. Uscire con questo mix significa dare valore non solo al festival, ma anche al patrimonio immateriale legato agli eventi culturali di oggi.

Change privacy settings
×