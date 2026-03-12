Cassano elogia De Rossi al Genoa: “Voglio restare a lungo, emozione unica a Marassi”

De Rossi? Qui ha cambiato tutto. Antonio Cassano non le manda a dire. Nel cuore di Marassi, tra le mura dello spogliatoio del Genoa, l’ex fantasista ha raccontato un momento che riassume perfettamente l’impatto del nuovo allenatore. Non è solo questione di schemi o tattiche, ma di un’energia diversa, un mix di entusiasmo e fatica che si respira nell’aria. De Rossi non si è presentato come un semplice tecnico di passaggio: vuole restare, costruire qualcosa di duraturo, lasciare un’impronta. E in una città dove la passione si mescola con la pressione di ogni partita, quella sfida assume contorni quasi palpabili.

Marassi, la città e la bolgia: il primo impatto di De Rossi

De Rossi ha subito capito la forza dell’ambiente genoano. Non si tratta solo della squadra o della classifica, ma di un contesto vivo e pulsante, dove ogni partita è carica di attesa e tensione. Cassano racconta come l’ex centrocampista della Roma abbia reagito davanti alla bolgia di Marassi, uno degli stadi più “caldi” d’Italia. A Genova, il calcio è più di uno sport: è un legame profondo, quasi un’identità.

De Rossi ha mostrato rispetto e curiosità per questa realtà, sapendo che arrivare a Genova non basta per sedersi tranquillo. Bisogna entrare dentro, vivere ogni dettaglio. Il rapporto con i tifosi, l’eco dei loro cori, ha già spinto l’allenatore a un impegno emotivo forte. Questo primo impatto ha segnato la strada per il lavoro da fare, dentro e fuori dal campo.

De Rossi cambia marcia: lavoro, gruppo e gioco

Sotto la guida di De Rossi, tattica e gestione della squadra hanno fatto un salto. Cassano sottolinea come il tecnico abbia puntato sul lavoro individuale e di squadra, tenendo alta la disciplina ma stimolando anche la passione dei giocatori. Non solo schemi, ma un percorso di crescita che passa per il dialogo e la motivazione.

De Rossi ha costruito un ambiente dove ogni giocatore viene seguito con cura, con programmi personalizzati. L’obiettivo non è solo il risultato immediato: c’è un piano più grande, fatto per creare un gruppo solido, capace di resistere alle pressioni e alle difficoltà di un campionato lungo e duro. Cassano ribadisce che questa attenzione al singolo va di pari passo con una gestione collettiva, che punta a far crescere fiducia e coesione tra tutti.

L’entusiasmo di Marassi spinge un progetto a lungo termine

Uno dei segni più evidenti del momento genoano è l’entusiasmo del pubblico. Cassano racconta quanto sia forte questa energia, che De Rossi ha raccolto con voglia e ottimismo. L’allenatore non ha nascosto il desiderio di restare a lungo, mettendo le basi per un progetto condiviso con società e tifosi.

Le parole di De Rossi, “vorrei rimanere tanti anni”, mostrano un impegno serio per costruire qualcosa che duri nel tempo. Mantenere un legame stretto con la città significa accettare le sfide di un club storico come il Genoa, con la sua storia e i suoi tifosi esigenti. Quel progetto a lungo termine punta a consolidare una squadra capace di guardare avanti senza paura, spinta dall’energia di Marassi e dal bisogno di rivalsa dopo anni difficili.

Le parole di Cassano raccontano una realtà fatta di passione, strategie e lavoro quotidiano. Il Genoa di De Rossi non è solo una squadra: è un organismo vivo, in crescita, con l’ambizione di tornare protagonista nel calcio italiano, sfruttando ogni risorsa e facendo tesoro della sua grande eredità.