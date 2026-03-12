I 5 Castelli Italiani da Non Perdere per Ammirare le Fioriture di Tulipani in Primavera

Quando i tulipani esplodono in un arcobaleno di colori, i castelli d’Europa diventano palcoscenici vivi di primavera. In Italia, Belgio, Francia e Irlanda, antiche fortezze e giardini secolari si trasformano in festival vibranti, dove la storia incontra la natura in una danza di petali e profumi. Non è solo una questione di fiori: è un richiamo che attira migliaia di visitatori, pronti a perdersi tra vialetti fioriti e panorami da cartolina. Ogni anno, questi eventi celebrano la rinascita con un mix di arte, cultura e meraviglia, regalando momenti indimenticabili sotto il cielo tiepido della primavera.

Pralormo: 130.000 tulipani colorano il parco romantico nel Torinese

Nel cuore della campagna torinese, il castello di Pralormo è un gioiello poco conosciuto che da 26 anni attira appassionati di botanica e natura. Il parco ottocentesco, disegnato da Xavier Kurten, si presenta con ampi prati, alberi secolari e aiuole pensate per essere ammirate dall’alto. Da fine marzo, il terreno si trasforma in una tavolozza di colori grazie a 130.000 tulipani piantati in modo da seguire il ritmo della stagione e sorprendere a ogni visita.

Tra le varietà più note nel 2026 c’è il Queen of the Night, un tulipano quasi nero che spunta vicino alla storica serra; è uno dei soggetti più fotografati. Insieme a lui, i viridiflora, con i petali striati di verde, e i parrot, dai bordi frastagliati, creano un contrasto vivace. Accanto, una collezione di tulipani botanici porta in scena specie più piccole, quelle che un tempo crescevano nelle campagne europee. A completare il quadro, un “nastro” di muscari blu serpeggia tra le aiuole principali.

La serra ottocentesca, progettata dai fratelli Lefevre e portata da Parigi, ospita orchidee rare, mentre nell’Orangerie si tiene Solofiori, mostra d’arte contemporanea curata dalla storica Marcella Pralormo. Sotto i ciliegi ornamentali si può fare un picnic immersi nei profumi della primavera. I più piccoli trovano il “viale degli uccellini” e laboratori dedicati, mentre i cani sono accolti con un Dog Bar. Chi vuole fermarsi a cena può approfittare dei menù locali offerti dalla Pro Loco del borgo. La manifestazione, aperta dal 28 marzo al 26 aprile 2026, prevede biglietti differenziati per età e giorni, ideale per una giornata fuori porta.

Govone e il tulipano “Occhio di Sole” che illumina le Langhe

Nel cuore delle Langhe, patrimonio UNESCO tra Alba e Roero, il Castello Reale di Govone ospita un evento speciale. Qui non sono solo i colori a incantare, ma anche una specie rara e protetta: la Tulipa oculus solis praecox, il celebre “Occhio di Sole”. Ogni fine marzo, i pendii verdeggianti si coprono di macchie rosso intenso, spezzate dal blu dei muscari e dall’azzurro delicato delle pervinche. Il paesaggio sembra una tela dipinta, come se il tempo si fosse fermato.

Il nome, dato dal botanico del Settecento Boudon de Saint-Amans, ha una storia affascinante raccontata nelle tavole botaniche del pittore Jean Paul Redouté. Nel 2026 l’appuntamento è domenica 29 marzo, dalle 10 alle 18. La residenza estiva dei Savoia, frequentata da Carlo Felice e Maria Cristina, apre le sue sale interne, la Cappella Reale e la Chiesa dello Spirito Santo. Il programma prevede la Tulipasseggiata per le famiglie, letture per bambini e una mostra fotografica. Non mancano il mercatino del borgo e la rievocazione storica del gruppo Le Vie del Tempo, che aggiunge un tocco d’altri tempi. Biglietti con tariffe ridotte per anziani e giovani, ingresso gratuito per i minori di 14 anni.

Floralia Brussels: un milione di bulbi tra i parchi del castello di Groot-Bijgaarden

A pochi chilometri da Bruxelles, il castello di Groot-Bijgaarden si trasforma ogni primavera nel palcoscenico del Floralia Brussels. Qui si piantano più di un milione di bulbi – tulipani, narcisi, giacinti – disposti in aiuole che cambiano aspetto con la luce filtrata dagli alberi secolari.

Il percorso regala diverse sorprese, come il labirinto floreale dai mille colori, abbastanza grande da confondere i visitatori, e il cuore di tulipani rossi, simbolo costante dell’evento. Nel 2026 si celebra la ventiduesima edizione di questa manifestazione, ormai uno degli appuntamenti più amati dal turismo lento di primavera nel Brabante Fiammingo. La vicinanza a Bruxelles – raggiungibile in meno di mezz’ora – rende questa meta perfetta per una gita di un giorno. L’evento si tiene dal 3 aprile al 3 maggio, con prezzi accessibili e sconti per studenti, anziani e bambini.

Arundel Castle: 110.000 tulipani e 120 varietà nel West Sussex

Nel West Sussex, l’imponente profilo medievale del castello di Arundel domina la collina del borgo omonimo. Negli ultimi anni i giardini sono diventati protagonisti di un festival che presenta 110.000 tulipani in 120 varietà diverse. Lo spettacolo è immediato: un’esplosione di colori e forme che conquista chiunque arrivi fin qui, facilmente raggiungibile con un’ora e mezza di treno da Londra Victoria.

Il festival permette di unire la visita alla fioritura con l’esplorazione degli interni del castello, ricchi di storia e arredi d’epoca. Le date per il 2026 saranno presto annunciate sui canali ufficiali. L’evento resta una delle mete primaverili più suggestive per turisti e appassionati di botanica nel sud dell’Inghilterra. Il prezzo del biglietto è in linea con manifestazioni simili, garantendo un’esperienza culturale e naturalistica di primo livello.

Château de Cheverny: mezzo milione di bulbi colorano la Loira

Il castello di Cheverny, tra i più visitati della Valle della Loira, si trasforma in primavera in una tela vivente grazie a circa mezzo milione di bulbi. Le fasce colorate che attraversano il parco disegnano un impatto visivo potente: rosso intenso, rosa tenue, giallo solare, arancione vibrante, malva e bianco si susseguono come un’opera di land art.

Questi colori si estendono fino al laghetto centrale, regalando un’esperienza nuova anche a chi conosce il castello in altri periodi dell’anno. Le aperture nel 2026 vanno dal 23 marzo al 19 aprile, con orari pensati per godersi al meglio le fioriture. I prezzi variano in base al tipo di visita e all’età, per accogliere famiglie, adulti e gruppi. La combinazione di architettura storica e spettacolo naturale rende questa tappa molto amata da turisti e residenti.

Glenarm Castle: il tulipano in riva al mare nell’Irlanda del Nord

Lontano dalle rotte più battute, il Glenarm Castle nella contea di Antrim offre un festival raro in un contesto naturale unico. Il Walled Garden, protetto da alte mura, ospita uno dei giardini più suggestivi d’Irlanda del Nord, con piante che sembrano crescere quasi in verticale, creando un’atmosfera intima e raccolta.

Il festival si svolge nel primo weekend di maggio, durante il May Bank Holiday britannico, momento ideale per chi è già nelle isole. Le date 2026 sono dal 2 al 4 maggio, con biglietti a prezzi contenuti per adulti e bambini, ingresso gratuito per i più piccoli sotto i 2 anni. È un’occasione speciale che unisce paesaggi di mare e fioriture, perfetta per chi cerca qualcosa di diverso.

Château de Vullierens: una perla botanica tra Ginevra e Losanna

Nel Canton Vaud, il Château de Vullierens si distingue per una cura meticolosa nella scelta delle piante. Ogni anno si segue un filo logico di armonia estetica e botanica che rende la visita un’esperienza raffinata. Ad aprile 2026, i protagonisti saranno i tulipani Weisse Berliner, con grandi fiori bianchi a coppa, sorretti da steli alti fino a 60 centimetri.

Questi tulipani crescono lungo i viali Muni’s Garden e Doreen’s Garden, creando un’atmosfera raccolta e quasi magica, grazie al contrasto con il verde attorno. Chi si trova tra Ginevra e Losanna può includere questa tappa in un itinerario, dato che il castello è raggiungibile in meno di un’ora d’auto. Orari e prezzi sono disponibili sul sito ufficiale, con sconti per studenti, anziani e bambini. Vullierens è una tappa preziosa per chi ama natura e storia.

Questi castelli sparsi da nord a sud d’Europa raccontano una primavera dove natura, arte e storia si incontrano in modo straordinario. Ognuno ha la sua storia, ma tutti condividono il fascino senza tempo di una stagione che torna ogni anno portando colori unici e atmosfere da vivere fino in fondo.