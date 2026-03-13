Jeff Buckley: il doc ‘It’s Never Over’ svela la tragedia e l’estasi del genio tra Robert Plant e Nina Simone

Jeff Buckley, una voce capace di fermare il tempo, eppure un’anima tormentata da battaglie interiori che pochi conoscono davvero. “It’s Never Over”, il documentario in arrivo nelle sale lunedì, non si limita a raccontare il mito del musicista, ma esplora il lato nascosto dietro le note. C’è il talento, certo, ma anche la fragilità di un uomo in lotta con se stesso, la complessità di un rapporto intenso con sua madre e l’impronta profonda delle donne nella sua vita. Le sue canzoni, qui, diventano molto più di semplici melodie: sono la voce di un cuore diviso tra estasi e dolore. Un viaggio dentro un artista affascinante, spesso frainteso, che si svela senza filtri.

Jeff Buckley e sua madre: un legame che ha segnato la sua vita e la sua arte

Jeff è cresciuto sotto lo sguardo attento e protettivo di sua madre, una figura fondamentale nel suo cammino umano e artistico. Lei ha plasmato non solo la sua sensibilità, ma anche il modo in cui si rapportava con le donne in generale. Nelle sue canzoni, infatti, emergono spesso temi di protezione, fascino e distanza, riflesso di un rapporto complesso fatto di amore e conflitto. Questa tensione ha alimentato la sua creatività, dando vita a un universo artistico ricco di contrasti.

Durante l’adolescenza, Jeff ha cercato di capire se stesso attraverso le relazioni affettive, sempre in bilico tra il desiderio di avvicinarsi agli altri e la necessità di mantenere la propria libertà. “It’s Never Over” offre uno sguardo fresco su queste dinamiche, mostrando quanto il suo mondo interiore fosse attraversato da emozioni forti che spesso rendevano difficile la vita di tutti i giorni.

Tra mente e dolore: i viaggi interiori e la lotta con la depressione

Il documentario non nasconde le difficoltà che Buckley ha affrontato dentro di sé. Quei “viaggi mentali”, spesso raccontati come esperienze quasi oniriche, sono legati a momenti di solitudine profonda e turbamento. La depressione, a tratti opprimente, aleggia come un’ombra costante, influenzando la sua arte e il suo modo di vivere. La musica diventava per lui una via di fuga, un modo per cercare conforto in mezzo al dolore.

Attraverso immagini e testimonianze, il film mostra come quella sofferenza abbia inciso sulla sua capacità di stare nel mondo. La sua sensibilità, da un lato fonte di emozioni intense, dall’altro lo rendeva fragile. Il documentario racconta questa battaglia senza edulcorare nulla, mettendo in chiaro che il genio di Buckley è nato proprio da quel tormento profondo.

La musica di Buckley: un mondo di contrasti tra sogno e realtà

Le canzoni di Jeff Buckley sono un viaggio dove la dolcezza si mescola con l’esplosione, la luce con l’ombra. La sua voce, capace di passare senza sforzo da toni delicati a momenti di forza, ha segnato una generazione di ascoltatori e musicisti. I testi, spesso enigmatici, evocano immagini di sogni e visioni che riflettono la complessità del suo mondo interiore.

“It’s Never Over” mette in risalto come la musica e la vita di Buckley si intreccino in un continuo gioco di equilibrio tra estasi e crisi. Le immagini delle sue esibizioni e le parole di chi lo ha conosciuto raccontano un artista capace di trasmettere emozioni che vanno oltre la semplice biografia. La sua arte, a tratti fragile e a tratti potente, porta con sé il peso di un’anima tormentata che ha saputo trasformare il dolore in bellezza.

Il film svela così una figura fuori dagli schemi, dove la mascolinità si mescola a una sensibilità quasi femminile, dando vita a un modo di fare musica unico e indimenticabile.

“It’s Never Over” è un ritratto intimo e sfaccettato di Jeff Buckley. Un viaggio tra emozioni, relazioni e visioni tormentate che racconta le radici di un talento profondo, capace di lasciare un segno indelebile nella musica di oggi.