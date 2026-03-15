Sarah Michelle Gellar conferma: il reboot di Buffy l’ammazzavampiri cancellato da Hulu

Quando Hulu ha annunciato il reboot di “Buffy l’ammazzavampiri”, intitolato “Buffy: Never Sunnydale”, sembrava l’inizio di una nuova era per i fan della serie cult. Invece, ora arriva la doccia fredda: il progetto è stato cancellato. A sgomberare il campo da ogni dubbio è stata Sarah Michelle Gellar in persona, la leggendaria Buffy, che ha confermato la fine di questa avventura prima ancora che potesse davvero cominciare. Una scelta che ha lasciato molti delusi, spegnendo le speranze di vedere ancora una volta la cacciatrice in azione.

Hulu tira il freno sul reboot: cosa è andato storto

Hulu, la piattaforma che avrebbe dovuto ospitare il ritorno della serie cult degli anni ’90 firmata da Joss Whedon, ha scelto di mettere un punto a “Buffy: Never Sunnydale”. La decisione è arrivata a pochi mesi dal lancio del progetto all’inizio del 2025, quando Chloé Zhao era stata annunciata come regista. I motivi precisi non sono stati resi noti, ma alcune fonti interne parlano di problemi creativi e di scelte strategiche che hanno spostato l’attenzione verso altri prodotti, considerati più adatti al mercato e più profittevoli.

L’idea era di raccontare una versione aggiornata della saga, con nuovi personaggi e una storia ambientata in tempi moderni, ma l’abbandono del progetto segna un duro colpo non solo per i fan più appassionati, ma anche per chi vedeva in Buffy un potenziale trainante per la piattaforma.

Sarah Michelle Gellar: “Il reboot non si farà”

Sarah Michelle Gellar, che ha dato vita a Buffy Summers diventando un’icona pop degli anni ’90 e 2000, non ha nascosto il suo rammarico. In una dichiarazione rilasciata subito dopo l’annuncio, ha confermato che il progetto è definitivamente archiviato. Le sue parole sono state riprese da tanti media specializzati, confermando la sensazione che, nonostante le grandi promesse, il reboot avesse perso la spinta necessaria per partire.

I fan hanno reagito subito sui social, divisi tra chi è dispiaciuto per la cancellazione e chi teme che un nuovo tentativo avrebbe potuto snaturare lo spirito originale della serie. Ora l’attenzione si sposta su altri possibili sviluppi: film, spin-off o nuove serie che possano riprendere l’universo creato da Whedon.

Il tocco di Chloé Zhao: un sogno che non si è realizzato

Quando “Buffy: Never Sunnydale” è stato annunciato, il nome di Chloé Zhao aveva acceso speranze. Premio Oscar e regista apprezzata per il suo stile intimo e realistico, Zhao avrebbe dovuto dare una nuova prospettiva alla storia, mescolando horror e fantasy con temi più profondi legati all’identità e alla crescita. Un approccio più moderno e cinematografico rispetto alla serie originale.

Il fatto che il progetto si sia arenato proprio sotto la sua guida fa pensare alle difficoltà di coniugare una visione artistica ambiziosa con le esigenze di un grande player dello streaming. L’addio a questo reboot mette in luce quanto sia complicato oggi realizzare un prodotto capace di conquistare sia i fan storici sia un pubblico nuovo e variegato.

Rilanciare un cult tv oggi: la sfida impossibile di Buffy

Il tentativo di riportare in vita “Buffy l’ammazzavampiri” nel 2025 si inseriva nel filone delle grandi operazioni di reboot che stanno spopolando. Ma come dimostra Hulu, non è mai facile riproporre un cult. La serie originale aveva lasciato il segno con la sua miscela di ironia, azione e temi adolescenziali, diventando un punto di riferimento per generazioni intere.

Negli ultimi anni, molti reboot hanno incontrato resistenze, soprattutto da parte dei fan di vecchia data, preoccupati che le nuove versioni snaturino lo spirito originale. A questo si aggiungono le pressioni economiche e strategiche dello streaming, che spingono spesso verso contenuti più sicuri e facilmente adattabili.

La cancellazione di “Buffy: Never Sunnydale” mostra quanto sia complesso oggi portare avanti progetti su franchise amati. Resta da vedere se Buffy tornerà, in qualche forma, o se rimarrà per sempre il simbolo di un’epoca irripetibile della televisione.