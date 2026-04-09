Cannes 2026: la selezione ufficiale tra conferme di Almodóvar e assenze di Italia e USA

Nessun film italiano o americano in gara a Cannes 2026: una decisione che ha già acceso molte discussioni. La Croisette si prepara a ospitare una selezione ufficiale senza due dei protagonisti più attesi, ma con nomi di grande peso come Pedro Almodóvar e Hirokazu Kore-eda pronti a monopolizzare l’attenzione. I due registi, vere e proprie colonne portanti del cinema contemporaneo, tornano con opere che promettono di lasciare il segno. Le sorprese non abbondano, ma la qualità complessiva rimane altissima, confermando che la rassegna sarà, come sempre, un appuntamento imprescindibile.

Festival di Cannes 2026: un cartellone di peso, ma senza Italia e USA

La selezione ufficiale è stata svelata da pochi giorni e promette un’edizione intensa, con registi di grande talento. Mentre si attende di scoprire chi porterà a casa la Palma d’Oro, una cosa è chiara: in concorso non ci sono film italiani né americani. Un fatto raro, che fa riflettere sulle dinamiche di mercato e sulle strategie delle produzioni internazionali. La competizione si concentra soprattutto su registi europei e asiatici, confermando una tendenza degli ultimi anni che vede Cannes allargare il suo sguardo oltre il tradizionale dominio del cinema statunitense.

L’assenza italiana pesa, soprattutto se si pensa alla lunga tradizione del nostro Paese al festival, con nomi come Fellini, Antonioni e registi contemporanei che hanno segnato la storia della manifestazione. Anche gli Stati Uniti, solitamente protagonisti con produzioni hollywoodiane e grandi registi, questa volta non portano film in gara. Una scelta che potrebbe essere legata a tensioni sui temi affrontati o alle nuove modalità di distribuzione. La selezione del 2026 riflette così un momento di cambiamento e ridefinizione degli equilibri nel cinema mondiale.

Almodóvar e Kore-eda: i fari della scena internazionale

Tra i nomi più attesi spicca senza dubbio Pedro Almodóvar. Il regista spagnolo torna a Cannes con un progetto che promette di rafforzare ulteriormente la sua fama di autore iconico. Sempre capace di catturare l’attenzione con storie intense e uno stile inconfondibile, Almodóvar resta un punto di riferimento imprescindibile del cinema contemporaneo. La sua presenza conferisce lustro al festival e mette in luce la vitalità del cinema europeo.

Accanto a lui c’è Hirokazu Kore-eda, maestro giapponese che ha conquistato il pubblico internazionale con film delicati e profondi, spesso incentrati sui legami familiari e sulle questioni sociali. Kore-eda ha un rapporto speciale con Cannes, dove in passato ha ricevuto importanti riconoscimenti. Il suo nuovo lavoro, in concorso quest’anno, promette di emozionare e offrire uno sguardo originale sulle sfide umane di oggi.

In un’edizione senza titoli americani e italiani, questi due registi sembrano incarnare la volontà del festival di valorizzare storie diverse, allargare gli orizzonti culturali e confermare Cannes come vetrina di cinema di qualità, capace di attrarre sguardi da ogni parte del mondo.

Senza Italia e USA: cosa cambia davvero?

Il Festival di Cannes 2026 racconta molto della situazione attuale del cinema globale. L’assenza di film italiani e americani segna un punto di svolta, che riflette condizioni produttive, distribuzioni e scelte artistiche in evoluzione. La produzione italiana, da tempo alle prese con problemi economici e di mercato, rischia di perdere visibilità su uno dei palchi più importanti. Dall’altra parte, la decisione degli Stati Uniti potrebbe indicare un cambio di strategia nel rapporto tra festival e produzioni, forse legato al ruolo crescente delle piattaforme digitali e ai nuovi modelli di distribuzione.

Questa selezione fa anche riflettere sul ruolo stesso dei festival come Cannes, che da sempre sono luoghi di incontro e scoperta tra cinema di culture diverse. Se è vero che i protagonisti diventano sempre più vari e globali, è altrettanto chiaro che alcune realtà cinematografiche faticano a entrare nei circuiti più esclusivi. Questo potrebbe spingere a rivedere i criteri di selezione e le politiche di supporto alla produzione e distribuzione del cinema nazionale.

Puntare su registi come Almodóvar e Kore-eda è una risposta artistica che mette in luce qualità e profondità, ma non può ignorare le complesse dinamiche economiche e culturali che attraversano il mondo del cinema oggi. Cannes 2026 si presenta così come uno specchio, a tratti sconcertante, di un settore ricco di talento ma anche segnato da tensioni e cambiamenti.