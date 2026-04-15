Not for Radio: María Zardoya tra shoegaze e teatro, arriva a Milano il 17 aprile

María Zardoya ha scelto Milano come tappa esclusiva per il suo progetto solista, Not For Radio. Conosciuta come voce e cuore pulsante dei Marias, questa volta si allontana dalle sonorità consolidate della band per immergersi in un territorio meno definito. Il suo nuovo percorso fonde shoegaze e teatro, creando un’esperienza live che sfida le regole. Il 17 aprile, prima di calcare il palco di Coachella 2024, offre ai milanesi un assaggio di questo mondo inedito, un invito a lasciarsi sorprendere.

Da Marias a Not For Radio: la metamorfosi di María Zardoya

Con i Marias, María ha conquistato un pubblico ampio grazie a un mix di indie, soul e psichedelia d’altri tempi. Ma col tempo ha sentito il bisogno di raccontare un lato più intimo e sperimentale della sua musica. Così nasce Not For Radio, un progetto che non si piega a regole fisse, ma che gioca con suoni e atmosfere sospese. Qui la musica si fa meno “band” e più spazio aperto, quasi un paesaggio emotivo da esplorare.

Nel 2024, María ha lavorato a nuovi brani che si muovono tra shoegaze e ambient teatrale. Chitarre avvolgenti, voci appena accennate, testi che scavano dentro l’anima. Il tutto condito da effetti di riverbero, delay e sintetizzatori che trasformano i pezzi in vere e proprie colonne sonore per mondi inesplorati. Un percorso intimo, ma con un respiro ampio, che sfida le aspettative del pop di oggi.

Il live a Milano: un’immersione nel nuovo universo di Not For Radio

Il 17 aprile Milano si prepara ad accogliere questo progetto solista in un concerto che promette di essere molto più di una semplice esibizione. Luci soffuse, suoni che si intrecciano con elementi teatrali, per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Ogni brano diventa un piccolo rito, lontano dalle etichette di genere a cui siamo abituati.

La scaletta, scelta con cura, permetterà di scoprire i diversi colori di Not For Radio, con qualche pezzo inedito che María porterà per la prima volta sul palco. Il pubblico potrà così vedere un lato diverso dell’artista, più delicato e riflessivo rispetto all’energia dei Marias, ma non per questo meno potente. Un live che arriva in un momento di fermento per la città, subito dopo l’esperienza al festival di Coachella.

Not For Radio: musica che sfida le regole e cerca nuovi spazi

Il nome stesso, Not For Radio, è un manifesto: la musica di María Zardoya non si presta alle logiche della radio commerciale, non cerca il colpo facile o l’effetto immediato. Qui si parla di sfumature, di silenzi, di un’estetica che ricorda più il teatro che la classica canzone pop.

La voce diventa uno strumento come un altro, spesso trasformata da effetti che la rendono parte del paesaggio sonoro più che protagonista melodica. Lo shoegaze è solo il punto di partenza per una ricerca che mette insieme emozione e sperimentazione, ma che rinuncia a strutture familiari e prevedibili.

L’obiettivo è raccontare storie senza dirle in modo diretto, lasciando spazio all’interpretazione di chi ascolta. Questo approccio rende il progetto perfetto anche per spazi scenici non convenzionali, dove luci, movimento e presenza fisica diventano parte integrante del racconto.

L’appuntamento milanese è quindi una tappa cruciale: qui María Zardoya apre le porte a un modo nuovo di vivere la musica, invitando il pubblico a vedere e sentire oltre il consueto.