Esplora la Valle della Luna in Argentina: Ischigualasto tra paesaggi lunari e fossili di dinosauri

Nel mezzo del deserto di San Juan, l’aria è secca e il silenzio pesante. Il Parco Ischigualasto, la cosiddetta “Valle della Luna”, si stende per oltre 62.000 ettari di terra brulla, dove le rocce non sono solo pietre, ma pagine di un libro vecchio centinaia di milioni di anni. Qui, il tempo sembra essersi fermato all’era del Triassico, un capitolo fondamentale nella storia della vita sulla Terra. Tra formazioni geologiche surreali e fossili straordinari, questo angolo d’Argentina racconta storie di dinosauri e paesaggi che sembrano venuti da un altro mondo.

Ischigualasto: un nome carico di mistero e storia

Il nome Ischigualasto affonda le radici nelle lingue indigene della zona, tra quechua, diaguita e huarpe. Una traduzione suggestiva lo definisce come “luogo in cui tramonta la luna”, un’immagine che ben si sposa con l’atmosfera quasi surreale del parco. Geologicamente, questo bacino sedimentario si è formato tra 250 e 200 milioni di anni fa, quando la Terra era un unico grande continente chiamato Pangea. Le condizioni climatiche variavano molto, passando da secche pianure a zone attraversate da fiumi e vulcani attivi.

Le rocce di Ischigualasto sono come pagine di un libro scritto nel tempo, con strati che conservano fossili di piante e animali antichi. Tra i più celebri c’è l’Eoraptor lunensis, uno dei primi dinosauri mai scoperti, fondamentale per capire l’origine degli arcosauri, il gruppo che include rettili e uccelli. L’area ha attirato l’attenzione degli scienziati fin dagli anni ’50, quando il paleontologo Alfred Sherwood Romer iniziò gli studi che la portarono alla ribalta internazionale. Nel 2000 l’UNESCO ha riconosciuto il valore del sito, inserendolo tra i Patrimoni dell’Umanità insieme al vicino Parco Nazionale Talampaya.

Un paesaggio che racconta la storia della Terra

Camminando o guidando nel parco si rimane colpiti da un panorama che cambia di continuo: argille dai colori accesi, rocce modellate dal vento, forme che sembrano dipinte. Da “El Gusano”, una formazione ondulata, alle sfere di pietra di “Cancha de Bochas”, fino a rilievi come “El Submarino” e “El Hongo” – un fungo di pietra che domina la valle. Tutto è frutto di un lento lavoro di erosione e tempo, che ha scolpito un museo a cielo aperto.

Il clima qui è duro: d’estate si arriva a 45 gradi, d’inverno le notti possono essere gelide. Questa natura aspra e mutevole rende il parco un luogo prezioso, ma fragile, che richiede una gestione attenta per proteggere le sue ricchezze.

Come visitare Ischigualasto: il percorso e le attrazioni principali

Le visite al parco seguono un percorso di circa 40 chilometri, che si fa in auto accompagnati da guide autorizzate. Il tour dura circa tre ore e prevede soste in cinque punti chiave: si parte da “El Gusano”, si passa per la “Valle Pintado” con le sue rocce colorate, si ammirano le sfere di “Cancha de Bochas”, si prosegue verso “El Submarino” e si conclude a “El Hongo”, simbolo del parco.

Il Centro di Interpretazione, situato nel cuore del parco, offre ai visitatori pannelli, modelli e ricostruzioni di fossili per capire meglio la storia di questo luogo. Per chi vuole spingersi oltre, ci sono escursioni a piedi verso il “Cerro Morado” con viste panoramiche, o lungo il “Río Salado” e la “Quebrada de la Peña”, dove l’acqua ha lasciato tracce profonde nella roccia. Anche la bicicletta è un’opzione per chi preferisce esplorare in modo più diretto.

Il parco organizza visite anche di notte, in occasione di particolari fasi lunari. Sotto la luce della luna piena il paesaggio cambia volto, con ombre e contrasti che trasformano l’esperienza in qualcosa di quasi mistico.

Raggiungere Ischigualasto e consigli pratici

Il parco si trova nel nord-est di San Juan, nella regione del Deserto del Monte, ai piedi orientali delle Ande, a circa 879 metri di altitudine. Il punto di accesso più usato è San Agustín del Valle Fértil, a 75 chilometri, da cui si prende la Ruta Provincial 510 e poi la Ruta Nacional 76, strade asfaltate che attraversano aree quasi deserte.

In alternativa si può partire da San Juan, capoluogo provinciale, seguendo le Rutas Nacionales 40 e 150 per un viaggio più lungo di 300-330 chilometri, ideale per chi vuole esplorare meglio la zona. Da Villa Unión, nella provincia di La Rioja, si può accedere al parco da un altro lato, collegandolo anche alla visita del vicino Parco Nazionale Talampaya.

I servizi di base – alloggi, ristoranti, rifornimenti – si trovano soprattutto nei centri abitati vicini. All’interno del parco le strutture sono limitate, per salvaguardare l’ambiente. Le distanze sono grandi, la copertura telefonica scarsa e le stazioni di servizio poche, quindi è importante pianificare bene la visita.

Superate queste difficoltà, Ischigualasto regala un’esperienza unica: camminare su un terreno che racconta la storia più antica della vita sulla Terra, con una chiarezza e una forza che raramente si trovano altrove.