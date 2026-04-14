Wall Street apre in rialzo: Nasdaq cresce dello 0,70% grazie all’ottimismo su accordo USA-Iran

Dopo giorni di incertezza, Wall Street ha invertito la rotta: apertura in leggero rialzo e un’aria di fiducia che mancava da tempo. La novità? Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, una tregua che ha smorzato le tensioni internazionali che avevano agitato i mercati. Il conflitto, sempre un campanello d’allarme per gli investitori, sembra per ora allontanarsi. Poi ci sono i dati economici appena pubblicati: meglio del previsto, hanno ridato fiato a chi teme un rallentamento troppo brusco. Così, mentre gli indici principali guadagnano terreno, il settore energetico prende una strada diversa, più cauta.

Gli indici principali rimbalzano dopo giorni di perdite per le tensioni internazionali

I principali indici di Wall Street hanno chiuso la prima parte della giornata in rialzo. Lo S&P 500 ha recuperato terreno, cancellando parte delle perdite accumulate nei giorni scorsi, dovute soprattutto all’incertezza legata all’escalation del conflitto internazionale. Anche il Dow Jones ha guadagnato terreno in modo costante, spinto soprattutto dai settori più difensivi e dalle aziende con bilanci solidi. Il Nasdaq, invece, ha beneficiato soprattutto dalle buone performance delle società tecnologiche, che hanno dato segnali di stabilità. È chiaro come gli investitori stiano cercando di tenere la barra dritta in un contesto geopolitico complicato, puntando su asset più sicuri. La fiducia, seppur fragile, fa capolino nel mercato newyorkese.

La possibile intesa tra Usa e Iran dà la spinta all’ottimismo

La notizia di un possibile accordo diplomatico tra Stati Uniti e Iran ha avuto un effetto immediato sul morale dei mercati. L’intesa potrebbe smorzare le tensioni in Medio Oriente, principale fonte di instabilità e volatilità a livello globale. Questo passo avanti politico è stato letto come un segnale di distensione, spingendo gli operatori a rivedere le strategie, soprattutto per quanto riguarda le risorse energetiche e i titoli legati a fattori geopolitici. L’idea di una possibile riduzione delle sanzioni e di una minore pressione sui prezzi del petrolio ha abbassato il livello di rischio percepito. Il quadro politico, pur restando complesso, sembra oggi un po’ meno carico di incognite rispetto alle settimane passate.

Prezzi alla produzione in calo rispetto alle attese: un sospiro di sollievo per i mercati

I dati sugli indici dei prezzi alla produzione a marzo 2024 hanno deluso le aspettative degli analisti, mostrando un aumento più contenuto del previsto. Molti temevano una crescita più marcata, legata agli effetti post-pandemia e all’inflazione globale, ma i numeri ufficiali indicano un rallentamento nei costi produttivi. Questo ha dato agli investitori un motivo per sperare in un migliore controllo dell’inflazione, una condizione fondamentale per mantenere stabili i mercati azionari. La prospettiva che la Federal Reserve possa adottare una politica monetaria meno aggressiva nei prossimi mesi ha rafforzato il sentiment positivo. In pratica, questo dato ha sostenuto la crescita vista negli indici principali oggi.

Il petrolio WTI scende: incertezza e nuove dinamiche geopolitiche pesano sui prezzi

A differenza degli indici azionari, i prezzi del petrolio WTI hanno registrato un calo all’apertura. Dietro a questa flessione ci sono diversi fattori, a cominciare proprio dalle aspettative legate al possibile accordo diplomatico che potrebbe aumentare l’offerta energetica o almeno smorzare le tensioni in Medio Oriente, alleviando la pressione sui mercati petroliferi. Inoltre, il calo può essere visto come una correzione tecnica dopo i recenti picchi. Gli operatori seguono con attenzione l’evoluzione delle trattative e i segnali sulla domanda energetica globale, consapevoli che qualsiasi novità può spostare rapidamente le quotazioni. Questa pausa nei prezzi potrebbe rappresentare una tregua in un contesto altrimenti segnato da forti oscillazioni.