Prosecco Residency 2026 a Milano: Chef Internazionali da Brasile, Canada, UK e Corea alla House of Mediterraneo

«Il Prosecco non è solo un vino, è un viaggio». Parole che risuonano forte mentre Milano si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere. Prosecco Residency 2026 prende forma grazie all’intesa tra il Consorzio Prosecco DOC e Tuorlo, una piattaforma culinaria che da tempo fa parlare di sé per idee fresche e originali.

Da Brasile, Canada, Regno Unito e Corea del Sud, quattro chef di talento arriveranno in città. Quattro continenti, quattro cucine diverse, un unico filo conduttore: il Prosecco DOC. Un vino che racconta un territorio e una cultura italiana amata in tutto il mondo.

House of Mediterraneo, il cuore pulsante di questa iniziativa, si trasformerà in un crocevia di sapori e tradizioni. Qui, la contaminazione è la protagonista, un laboratorio dove ogni piatto diventa dialogo. Mancano pochi mesi all’inizio, ma l’attesa è già palpabile tra chi vive di cibo e vino.

Un ponte tra tradizione e mondi lontani

Prosecco Residency 2026 nasce dal bisogno di mettere in dialogo la tradizione vitivinicola italiana con cucine emergenti da diverse parti del mondo. Il Consorzio Prosecco DOC ha pensato a questa iniziativa per valorizzare il territorio in modo nuovo e globale. Invitare chef da Brasile, Canada, Regno Unito e Corea del Sud significa non solo abbracciare diversità culturali, ma anche mettere alla prova la versatilità del Prosecco.

Gli chef stranieri trascorreranno un periodo prolungato a Milano, dando vita a percorsi di degustazioni e sperimentazioni. I menu saranno un mix di ingredienti locali e tecniche provenienti da mondi lontani, per esaltare le caratteristiche fresche e frizzanti del Prosecco DOC. Non si tratta di un evento isolato, ma di un progetto che punta a costruire relazioni professionali e a proporre un nuovo modello di dialogo tra vino e cucina, con uno sguardo internazionale.

Questa scelta conferma anche il ruolo sempre più centrale di Milano come capitale del cibo di qualità, capace di attirare talenti da ogni angolo del mondo. La collaborazione con Tuorlo, specializzata in esperienze culinarie esclusive, crea una sinergia che coinvolge un pubblico attento e curioso di scoprire nuovi orizzonti gastronomici. Un impegno ambizioso, che punta a lasciare il segno tra gli appuntamenti enogastronomici della città.

House of Mediterraneo: il cuore pulsante dello scambio gastronomico

House of Mediterraneo, nel cuore di Milano, si conferma come il luogo ideale per un progetto che unisce cucina, arte e territorio. La scelta non è casuale: è uno spazio versatile, perfetto per cooking show, degustazioni guidate e workshop tematici. L’ambiente raffinato e le sue dotazioni tecniche si adattano bene a un programma che parla di contaminazioni e sperimentazioni culturali.

Le cucine a disposizione permettono agli chef stranieri di lavorare con ingredienti italiani di alta qualità, mentre gli esperti del Prosecco DOC organizzano sessioni di approfondimento sugli abbinamenti. Così si racconta il territorio vitivinicolo da un punto di vista trasversale, portando in tavola sapori del Sud America, Nord America, Europa e Asia sotto un unico tetto.

La collaborazione tra House of Mediterraneo e Consorzio Prosecco DOC si traduce in percorsi sensoriali studiati per emozionare e mettere alla prova la creatività degli chef. La formula della residency favorisce uno scambio continuo di idee, che arricchirà le proposte culinarie fino al 2026. Un progetto vivo, in divenire, che racconta l’Italia del vino attraverso occhi, gesti e sapori del mondo.

Chef internazionali selezionati per un mix di esperienze e talenti

Il vero motore di Prosecco Residency 2026 è la scelta degli chef. Quelli arrivati da Brasile, Canada, Regno Unito e Corea del Sud sono stati selezionati per la capacità di interpretare gli ingredienti locali con un approccio innovativo. Ogni cuoco porta con sé storie, tecniche e culture diverse, che arricchiranno il progetto.

Dal Brasile arrivano chef che rielaborano prodotti amazzonici e erbe autoctone, combinandoli con metodi italiani di preparazione e fermentazione. Dal Canada, specialisti della cucina nordamericana contemporanea, attenti alla stagionalità e al rispetto della natura. Dal Regno Unito, cuochi con un approccio sperimentale, che puntano su innovazioni nella presentazione e nelle combinazioni di gusto. Infine, dalla Corea del Sud, chef che portano il sapore umami e la tradizione delle fermentazioni.

Questo mix di culture e tecniche è una sfida che richiede agli chef di adattarsi al Prosecco DOC, valorizzandone ogni sfumatura. Il pubblico potrà così assistere a momenti di creatività dove tradizioni lontane si intrecciano, aprendo nuove strade al dialogo gastronomico globale.

Prosecco Residency 2026: un volano per cultura e turismo a Milano

Prosecco Residency non è solo uno scambio culinario. Dietro c’è l’intento di rafforzare l’attrattiva culturale e turistica di Milano, già protagonista in Italia per arte, moda e design. L’arrivo di chef e appassionati nel 2026 punta ad ampliare l’offerta della città, rafforzandone l’immagine come metropoli capace di nutrire la curiosità di visitatori da tutto il mondo.

Accanto alla residency ci saranno degustazioni speciali, cene-evento e talk a tema, occasioni per chi vuole approfondire il legame tra vino e cucina. Inoltre, corsi e workshop per operatori locali contribuiranno a far crescere il tessuto produttivo e culturale. Un’opportunità di sviluppo per la comunità e per i professionisti del settore.

L’attenzione dei media e il passaparola tra appassionati creeranno un circuito virtuoso, dove la promozione del Prosecco DOC si traduce in azioni concrete a livello internazionale. Prosecco Residency 2026 si presenta come un’occasione per Milano di confermarsi città globale della gastronomia, facendo incontrare culture lontane in un clima di rispetto e innovazione.