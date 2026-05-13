Strokes sorprendono con il nuovo singolo ‘Falling out of Love’: oltre sei minuti con voce Auto-Tune di Julian Casablancas

Redazione

13 Maggio 2026

Sono passati anni dall’ultima volta che li abbiamo sentiti così. “Falling out of Love” dura più di sei minuti, un tempo insolito per gli Strokes. La voce di Julian Casablancas è lì, riconoscibile, ma avvolta da filtri digitali che la trasformano, la rendono quasi irriconoscibile. È un suono che si allontana dal rock diretto a cui eravamo abituati, immergendosi in un’atmosfera elettronica e densa, un ponte tra il passato della band e un futuro più sperimentale.

Julian Casablancas e la nuova veste vocale: un cambio di passo per gli Strokes

La voce di Casablancas qui è decisamente filtrata, quasi robotica, un effetto che accompagna tutta la canzone. Un’idea che richiama le sonorità più moderne del pop e dell’elettronica, lontana dalle interpretazioni più grezze e spontanee a cui eravamo abituati. L’uso di questo filtro non solo cambia il timbro, ma sottolinea il tema del pezzo: un distacco emotivo che si riflette anche nel suono.

Dal punto di vista musicale, l’effetto è ben inserito nel mix e non sovrasta gli altri strumenti. Anzi, aiuta a costruire un equilibrio, mettendo in luce lo stato d’animo malinconico del testo, dove il protagonista attraversa una crisi e si allontana. Questo cambio di rotta sembra guidato da un bisogno di rinnovamento, che rende il brano interessante anche per chi segue da tempo la band e cerca qualcosa di nuovo.

Oltre sei minuti di musica: un singolo che prende il suo tempo

Con “Falling out of Love”, gli Strokes scelgono una durata insolita per un singolo moderno, superando i sei minuti. Questo permette alla band di sviluppare il pezzo con calma, inserendo diversi dettagli strumentali e cambi di ritmo. Il tempo resta costante, ma il suono si evolve, accompagnando la storia emotiva raccontata.

La struttura non è la solita strofa-ritornello, ma si apre a ripetizioni ipnotiche e intermezzi di sintetizzatori che arricchiscono il tessuto sonoro. Gli accordi sono scelti con cura e sostengono il tono malinconico e l’idea di alienazione. È un brano che tiene alta l’attenzione, invitando l’ascoltatore a lasciarsi trasportare senza fretta.

Gli Strokes mostrano così una fase di cambiamento importante. Un lavoro che si allontana dal loro passato punk-new wave, abbracciando un sound più pieno e sperimentale, ma senza perdere la loro identità. La produzione è curata, con un mix armonico di strumenti elettrici ed elettronici.

Il rilancio degli Strokes nel 2024: tra innovazione e attesa dei fan

“Falling out of Love” segna una tappa importante per gli Strokes, una band che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi e stare al passo con i tempi. Questo singolo conferma la volontà di restare protagonisti nel rock e nell’indie, scegliendo nuove strade stilistiche. Non è un esperimento isolato, ma un modo per sorprendere e coinvolgere sia i fan storici sia il pubblico più giovane.

Critici e ascoltatori saranno pronti a giudicare se questa direzione verrà approfondita nei prossimi lavori. Nel frattempo, con un brano dalla durata insolita e la voce filtrata di Casablancas, gli Strokes si fanno portavoce di un dialogo rinnovato tra rock e tecnologia. Le prossime mosse del gruppo saranno seguite con attenzione, tra aspettative e curiosità.

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