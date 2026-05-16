Drake in ‘Iceman’: tutti i diss contro Kendrick Lamar, Asap Rocky, DJ Khaled e Pusha T

Sto solo dicendo la verità, sembra voler dire Drake nel suo nuovo album Iceman, appena uscito e già al centro delle discussioni più accese. Non risparmia nessuno: vecchi nemici, ex alleati e perfino chi fino a poco fa sembrava distante dagli scontri. Tra un faccia a faccia con Kendrick Lamar e frecciate lanciate a Asap Rocky, DJ Khaled e Pusha T, il rapper canadese ha confezionato un lavoro che più che un disco suona come un campo di battaglia, dove ogni pezzo è una bordata calibrata per far rumore.

Drake punta il dito contro i big del rap in Iceman

Nel suo nuovo lavoro, Drake non fa sconti a nessuno. Kendrick Lamar, con cui i diss e le tensioni non sono mai mancati negli ultimi anni, viene chiamato in causa più volte, lasciando capire che i contrasti sono tutt’altro che risolti. Anche Asap Rocky, che fino a poco tempo fa sembrava aver instaurato un dialogo più pacifico con il rapper canadese, viene attaccato con versi taglienti che accendono nuove polemiche.

Non si salva neanche DJ Khaled, il noto produttore e volto molto popolare della scena rap americana, finito nel mirino di Drake. Le critiche ruotano spesso attorno a temi come la lealtà e l’autenticità, valori che in questo gioco di rivalità contano più di tutto. Pusha T, storico antagonista di Drake nei botta e risposta, conferma il suo ruolo di nemico in una situazione tutt’altro che tranquilla. I testi non lasciano spazio a dubbi, le parole sono dure e dirette.

Il rap del 2024 tra tensioni e scontri aperti

Questi conflitti non sono episodi isolati, ma riflettono un clima di tensione più ampio che attraversa la scena hip-hop internazionale. Nel 2024, la sfida tra artisti non si gioca solo su vendite e concerti, ma anche nelle parole e nei contenuti delle canzoni. Gli scontri verbali sono ormai parte integrante del gioco, un terreno su cui si misura la reputazione e la forza di un artista.

Con questo album, Drake prende una posizione chiara nel panorama delle rivalità, usando la musica come arma per ribadire la sua supremazia e rispondere a provocazioni, vecchie e nuove. Tra attacchi diretti e allusioni più sottili, il disco tiene alta la tensione, stimolando reazioni sia tra i fan sia tra gli addetti ai lavori. Questo clima di confronto si traduce in un fermento creativo che alimenta sia la competizione sia il dibattito.

Cosa cambia per reputazioni e futuro degli artisti coinvolti

Le frecciate lanciate da Drake potrebbero pesare non solo sull’immagine di chi viene nominato, ma anche sulla sua stessa carriera. In un mondo dove l’opinione pubblica conta molto, gestire i diss diventa questione di strategia. Il confronto con Kendrick Lamar e gli altri è un capitolo importante per Drake, che sembra intenzionato a rafforzare il suo ruolo di leader nel rap mondiale.

Allo stesso tempo, questa situazione aumenta le aspettative su possibili risposte o nuove mosse da parte di chi è stato attaccato. La tensione resta alta e si alimenta un continuo scambio di provocazioni che tiene acceso l’interesse di pubblico e addetti ai lavori. Nel rap, questi duelli servono anche a mettere in mostra le capacità liriche e la voglia di reinventarsi, elementi fondamentali per durare nel tempo.

Con “Iceman”, Drake apre così un nuovo capitolo fatto di sfide chiare e senza mezze misure, confermando quanto la scena rap rimanga uno dei motori più vivi e intensi della musica contemporanea.