Rinascita dell’antico cammino dei pellegrini in Israele: il viaggio spirituale verso Gerusalemme torna a vivere

Nel cuore del Mediterraneo, un cammino antico si risveglia. Per secoli, pellegrini di ogni fede hanno solcato sentieri dimenticati, diretti verso Gerusalemme. Questi percorsi attraversano villaggi e terre cariche di storie, capaci di unire invece di dividere. Ma negli ultimi decenni, il ritmo frenetico della vita moderna ha quasi cancellato quelle tracce. Ora, un progetto chiamato “The Way to Jerusalem” – W2J per gli amici – vuole ridare voce a quel viaggio millenario. Non è solo una camminata: è un’occasione per incontrare culture, dialogare, recuperare un dialogo che sembrava perso.

Un percorso millenario che unisce terre e spiritualità

W2J punta a far rivivere uno dei pellegrinaggi più antichi e importanti della storia. Un cammino un tempo percorso da fedeli di ebraismo, cristianesimo e islam, con l’obiettivo comune di raggiungere Gerusalemme, città sacra per tutte e tre le religioni. Questo itinerario attraversa paesaggi carichi di storia, archeologia e spiritualità, riportando alla luce non solo la strada ma anche il valore culturale e umano del pellegrinare. L’idea è trasformare questo viaggio in un’esperienza completa, che unisca l’aspetto fisico a quello spirituale e interculturale. Lungo il tragitto si incontrano comunità e territori che custodiscono storie millenarie, offrendo ai pellegrini la possibilità di dialogare davvero con tradizioni e modi di vivere diversi.

Dietro W2J c’è una visione chiara: il cammino è un ponte tra culture e persone. Non è solo camminare, ma stabilire un contatto umano sincero. Come spiegano gli organizzatori, l’obiettivo finale è avvicinarsi a una “Gerusalemme Celeste” passando per la “Gerusalemme Terrena”. Si vuole riportare il senso profondo che il pellegrinaggio aveva un tempo, quando viaggio e meta erano uniti a crescita personale, riflessione e condivisione.

Gli ideatori e gli otto pellegrini che hanno riaperto la via

L’associazione “The Way to Jerusalem Pilgrimage Association”, fondata da Golan Rice e Yael Tarasiuk, guida questo progetto di recupero del cammino verso Gerusalemme. L’idea è offrire a viaggiatori da tutto il mondo, specialmente da Israele ma non solo, la possibilità di vivere un’esperienza che unisce cammino e scambio culturale. Ricevere ospitalità, ascoltare storie locali, condividere momenti con persone di background diversi: queste sono le chiavi su cui si basa l’associazione per valorizzare il viaggio.

Nel 2024, un gruppo di otto pellegrini da Taiwan, Stati Uniti, Spagna e Israele ha percorso i 111 chilometri da Jaffa a Gerusalemme in sei giorni. Un cammino carico di significato, non solo fisico ma anche umano, visto che i partecipanti, provenienti da tradizioni cristiane evangeliche, cattoliche ed ebraiche, hanno condiviso l’intero percorso come un unico gruppo. Dopo secoli di silenzio, questo “Gruppo Pionieristico internazionale” – come lo definiscono i promotori – ha riacceso quel patrimonio di memoria e spiritualità che da sempre accompagna la Terra Santa.

Il pellegrinaggio come incontro tra comunità e culture

Uno degli aspetti centrali di W2J è il rapporto con le comunità lungo il percorso. Da Jaffa a Gerusalemme, i pellegrini hanno sostato in diversi paesi e villaggi, incontrando la gente del posto e ascoltando le loro storie. Questo scambio ha dato vita al viaggio: chi cammina racconta le proprie esperienze spirituali e personali, mentre le comunità locali condividono il legame profondo che li unisce a quella terra e alla tradizione del pellegrinaggio.

Nonostante le differenze di lingua, cultura e fede, l’esperienza si è rivelata un arricchimento per tutti. Alcuni pellegrini l’hanno vissuta come un momento di riflessione profonda, altri come un’occasione per riscoprire il valore del cammino lento e della condivisione. In ogni caso, il viaggio ha messo in luce il potere dell’incontro umano, elemento fondamentale del pellegrinaggio, recuperando una dimensione che sembrava persa e che oggi appare più necessaria che mai per la riconciliazione e il dialogo.

Il tesserino del pellegrino e il certificato “Jerushalma”

Come da tradizione nelle antiche vie di pellegrinaggio, anche lungo il percorso W2J i partecipanti ricevono un tesserino su cui vengono apposti timbri a ogni tappa superata. Un gesto semplice ma carico di significato, che lascia una traccia concreta del viaggio compiuto. Alla fine del cammino, una volta arrivati alla Porta di Jaffa nella Città Vecchia di Gerusalemme, chi completa il percorso riceve il timbro finale e il Certificato di Pellegrinaggio “Jerushalma”.

Questo documento, rilasciato dall’associazione W2J in collaborazione con il Ministero del Turismo israeliano, è molto più di un riconoscimento ufficiale. È una testimonianza tangibile di un pellegrinaggio che da secoli unisce persone e terre. Il certificato diventa così un ricordo concreto di un cammino che intreccia storia, cultura e fede, e che rinnova il valore del pellegrinare nel mondo di oggi.