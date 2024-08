Boom di furti in casa, ladri in agguato: usa il trucco della spina e la tua sarà al sicuro

I furti in casa stanno aumentando sempre di più: un problema che non va sottovalutato. Ecco il metodo migliore per essere al sicuro

Imparare a proteggere la propria casa dai ladri è molto importante. Non solo perché sono presenti i nostri beni, ma anche per una questione di sicurezza personale. Molti dei topi di appartamento sono armati e pericolosi, motivo per cui non è possibile sottovalutarli. Per evitare brutte sorprese è bene sapere in che modo riescono a capire quando è il momento di entrare in casa.

Uno dei modi migliori adottati dai ladri per informarsi sui movimenti delle vittime, seppur possa sembrare strano, consiste nel fare uso dei social network. I social ormai fanno parte della nostra vita e in molti pubblicano foto delle loro abitazioni. Ed ecco che il ladro individua un profilo e lo scruta attentamente in cerca di informazioni. Ciò significa che non bisogna pubblicare foto interne o esterne dell’appartamento in cui abitiamo.

Boom di furti in casa, come fanno i ladri ad entrare e in che modo impedirlo: segui questi consigli

Un modo per difendersi è limitare la visibilità dei post che riguardano le nostre case ai nostri soli conoscenti, così si ha la certezza che nessun malintenzionato li vedrà. Poi è altrettanto importante non diffondere i propri dati personali in giro per il web, e soprattutto nelle piattaforme più gettonate. Bisogna ricordare che la privacy potrebbe essere compromessa da chiunque.

Ma oltre a tutti questi suggerimenti, ce n’è un altro davvero fondamentale, soprattutto durante l’estate, periodo preferito dai topi di appartamento perché approfittano del fatto che le persone vanno in vacanza: è necessario adottare un sistema di difesa. Uno dei più utili consiste nell’impiegare la tecnologia e in questo caso la creatività gioca un ruolo fondamentale.

Tutto ciò che serve è attivare un sistema di illuminazione, cosa che è anche conosciuta come “il trucco della spina“. Consiste nel distribuire dei dispositivi smart per la casa, oppure installare dei neon molto luminosi. Lasciare questi prodotti tech accesi può essere un buon modo per intimorire i ladri. Così facendo eviteranno di entrare in casa, convinti che probabilmente ci sono delle persone dentro. Ovviamente è un metodo che vale la pena seguire quando si è in vacanza per pochi giorni.