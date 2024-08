Amici, due ex star del programma scelti per un reality cult? La bomba inaspettata

Due ex volti di Amici potrebbero partecipare a uno dei reality più importanti della televisione italiana: ecco di chi si tratta

L’indiscrezione farà felici i tantissimi fan di Amici, l’amatissimo talent show condotto da Maria De Filippi. Due ex stare del programma sarebbero state scelte per far parte del cast di uno dei reality show più importanti della tv italiana. Ma di chi sono?

Innanzitutto, il reality di cui stiamo parlando è niente meno che il Grande Fratello, che dovrebbe iniziare il prossimo 16 settembre. Mediaset ha già reso noto di aver confermato la squadra di lavoro dell’anno scorso. Dunque, Signorini sarà il presentatore, Cesara Buonamici lo affiancherà nel ruolo di opinionista e infine l’inviata social sarà nuovamente la giovane Rebecca Staffelli.

In queste settimane i giornali specializzati stanno cercando di anticipare e rivelare i nomi dei futuri inquilini della casa più spiata d’Italia. Tra i possibili concorrenti potrebbero esserci volti di Temptation Island, di Uomini e Donne e, notizia di queste ultime ore, anche di Amici.

Da Amici al Grande Fratello: ecco i nomi dei due ex allievi pronti a partecipare al reality

Nonostante Alfonso Signorini abbia ricevuto parecchie risposte negative, pare che il conduttore sia comunque riuscito a costituire il cast dei partecipanti all’imminente nuova edizione del Grande Fratello. Tuttavia, come è successo per le passate edizioni, non tutti gli inquilini entreranno all’interno della casa a partire da settembre. Un certo numero di concorrenti, infatti, potrebbe prendere parte al reality show solamente in secondo momento. Molto spesso, l’entrata posticipata di alcuni personaggi è pianificata appositamente anche per destabilizzare gli equilibri creatisi fino a quel momento.

Secondo alcune indiscrezioni, pare proprio che in questo secondo gruppo di concorrenti siano stati inseriti due ex volti del famoso talent show Amici di Maria De Filippi. Alfonso Signorini avrebbe chiesto a due giovani la partecipazione di cantanti arrivati fino alle ultime puntate della fase Serale. Si parla dei cantautori Aaron, pseudonimo di Edoardo Boari, e di Giovanni Cricca, in arte Cricca.

Entrambi hanno preso parte alla 22esima edizione di Amici, ma purtroppo non sono riusciti ad arrivare alla finalissima. Comunque per loro il programma di Maria De Filippi è stato sicuramente un importante trampolino di lancio. Tuttavia, Aaron e Cricca non hanno avuto lo stesso successo degli altri allievi del talent. Per questo motivo avrebbero accettato di prendere parte al reality show in seguito alla proposta di Signorini.