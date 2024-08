Legge di Bilancio in arrivo, presto cambierà tutto per bonus e tasse: segnati la data

Con l’arrivo della Legge di Bilancio 2025, il governo si prepara a ridefinire il quadro fiscale del Paese: scopri come e segnati la data.

L’attesa per la Legge di Bilancio 2025 è giunta quasi alla fine e il governo dovrà presto svelare le sue strategie economiche. Questo documento molto importante rappresenta il cuore delle politiche finanziarie e definirà le spese, le coperture e le eventuali riforme.

Il 2025 si prospetta come un anno di transizione per la politica economica italiana: il governo Meloni dovrà affrontare la difficile realtà di gestire tagli alla spesa pubblica senza poter contare sull’indebitamento per finanziare nuove misure. Ma come riuscirà a mantenere la stabilità?

Legge di Bilancio 2025, cosa succede a tasse e bonus: in arrivo nuovi tagli

Entro il prossimo 20 settembre, il governo dovrà presentare il piano strutturale per la Legge di Bilancio. Questa manovra, da quanto trapela, potrebbe non contenere grandi novità, ma piuttosto rifinanziare misure già presenti. Tra queste, emergono ad esempio il taglio del cuneo fiscale e la prima fase della riforma delle aliquote Irpef. Come finanziare queste misure senza ricorrere al debito?

Il costo complessivo della manovra si aggirerebbe intorno ai 24 miliardi di euro, una cifra che dovrà trovare coperture credibili per evitare bocciature da parte di Bruxelles. L’impresa sembra difficile, ma il governo potrebbe avere dalla sua parte le tasse. Infatti, nel 2024 si era creato un tesoretto di circa 16 miliardi di euro. Nei primi sei mesi dell’anno, le entrate fiscali hanno registrato un aumento del 4,1%, garantendo una preziosa risorsa per finanziare parte della Legge di Bilancio 2025.

Nonostante questo, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti invita a procedere con cautela. Il governo dovrà comunque trovare altri 8 miliardi per coprire tutte le misure previste. E qui entra in gioco la necessità di ulteriori interventi, tra cui la spending review dei ministeri – processo che mira a migliorare l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica tramite l’analisi della pubblica amministrazione – che dovrebbe garantire circa 2,5 miliardi, a cui si aggiungerebbero tagli alle detrazioni fiscali.

Nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, la Legge di Bilancio 2025 rischia di essere una fotocopia di quella del 2024, con il governo che si limiterà semplicemente a prorogare le misure in scadenza senza introdurre grandi riforme strutturali. Giorgia Meloni, a tal proposito, sembra intenzionata a riproporre la linea dello scorso anno. Ciò significa che con tutta probabilità non vedremo grosse novità.