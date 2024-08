Kate, l’amore per William sempre più grande: il gesto per lui commuove tutti

Kate Middleton è riapparsa in un video al fianco del Principe William e i più attenti hanno notato un dettaglio romantico

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha nuovamente catturato l’attenzione di tutti con un gesto d’affetto verso il Principe William che ha scatenato una pioggia di commenti entusiasti sui social media.

In un video rilasciato di recente sulle piattaforme ufficiali della famiglia reale, Kate è apparsa accanto a suo marito per congratularsi con la squadra di atleti britannici che ha preso parte alle Olimpiadi di Parigi.

Kate Middleton incanta i fan: il nuovo anello conferma il grande amore con William

Mentre i due reali si sono uniti a una vasta schiera di celebrità per celebrare i successi degli atleti britannici, ciò che ha attirato l’attenzione del pubblico non è stato solo il loro messaggio caloroso, ma anche un nuovo, splendente gioiello che adornava la mano di Kate.

I fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un nuovo anello, apparentemente un anello dell’eternità, che Kate sfoggiava accanto al suo iconico anello di fidanzamento, ereditato dalla principessa Diana. Un accostamento che non può non far pensare ad un messaggio carico di grande amore nei confronti di William.

L’anello, di una bellezza mozzafiato, è formato una fascia d’oro tempestata di diamanti e zaffiri, che si abbina perfettamente all’anello di fidanzamento con zaffiro che Kate ha sempre portato con orgoglio. La scelta di questo nuovo gioiello, discreto ma elegante, ha scatenato una raffica di speculazioni sui social. Molti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un regalo d’anniversario o di un simbolo di rinnovato amore tra i due coniugi.

L’outfit di Kate, composto da un top a righe bianche e nere firmato Ralph Lauren, ha contribuito a rendere il suo look sobrio ed elegante, confermando ancora una volta la sua innata capacità di mescolare capi di alta moda con pezzi che fanno parte del suo guardaroba da anni. Non è infatti la prima volta che la principessa indossa questo capo: risale al 2013 la sua prima apparizione con questo top, durante una tranquilla giornata di spesa in Galles, seguita poi da un evento di beneficenza a Londra.

Gli esperti di gioielli non hanno tardato a esprimere le loro opinioni sul nuovo anello. Anya Walsh, di 77 Diamonds, ha descritto il gioiello come una fascia dell’eternità decorata con pietre preziose, probabilmente zaffiri o rubini, che crea un contrasto raffinato con l’anello di fidanzamento. La montatura in oro giallo aggiunge calore al design, rendendo questo pezzo perfetto per essere indossato ogni giorno.