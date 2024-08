Pizza con l’anguria, Gino Sorbillo lancia la novità e scoppia la polemica: le 6 pizze più strane del mondo

Gino Sorbillo crea una pizza con l’anguria e riceve pesanti critiche: ecco di cosa si tratta e quali sono le pizze più assurde del mondo

Dopo aver diviso i social con le sue pizze all’ananas e alla banana, il famoso pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo è tornato alla ribalta con la sua ultima creazione: la pizza all’anguria. Un’altra volta il pubblico si è diviso tra coloro i quali supportano la visione e la filosofia del pizzaiolo e quelli che considerano un sacrilegio fare esperimenti di questo tipo. Vediamo quali sono state le parole di Sorbillo e come i social hanno reagito a questa nuova ricetta.

La pizza all’anguria attira nuove critiche su Gino Sorbillo: ecco le sue parole

“La pizza non conosce confini, e mi sorprende che ancora ci si scandalizzi quando si utilizzano ingredienti diversi da quelli tradizionali – ha dichiarato Sorbillo a Fanpage.it -. Se c’è una vera maestria nella preparazione della pizza, come quella che possediamo a Napoli, credo che si possano impiegare anche prodotti sani e tipici che in passato non erano utilizzati. Ad esempio lo speck, le alici, la burrata, gli oli aromatizzati, e così via”.

La pizza con l’anguria si affianca quindi a quella con l’ananas, introdotta qualche mese fa e inizialmente oggetto di numerose critiche, anche se ora sembra essere più accettata. “Ho combinato l’anguria con la provola di Agerola, formaggio e olio extravergine di oliva”, racconta il pizzaiolo. Tuttavia, sui social sono fioccate le polemiche da parte degli utenti, che accusano Sorbillo di tradire la tradizione della pizza. “Gino, dovresti ritornare alla vera pizza napoletana”, scrive un utente. Ma Sorbillo risponde alle critiche spiegando: “Il buono, se è buono, deve superare i pregiudizi. È importante continuare a sperimentare, anche con combinazioni nuove e inusuali. La gente si abituerà anche a questo, come è successo in passato: alla fine, l’essenziale è che la pizza sia deliziosa”, ha concluso il pizzaiolo napoletano.

Quella di Sorbillo, però, non è di certo la pizza più bizzarra che esista. Nel mondo, infatti, sono famose pizze che farebbero rabbrividire qualunque purista di questo piatto. Ecco quali sono le più strane che siano mai state cucinate.

Le pizze più assurde del mondo: quale assaggeresti?

La pizza è uno degli alimenti più famosi e consumati al mondo, e proprio per questo motivo ha subito modifiche ed è stata oggetto di moltissimi esperimenti in ogni Paese. In alcuni casi, però, questi test hanno portato a risultati decisamente bizzarri, anche se in alcuni casi apprezzati. Vediamo di cosa stiamo parlando.

La pizza hawaiana

Non potevamo non partire dalla pizza della discordia, dalla variante più odiata dal nostro Paese. La Hawaiian pizza è la favorita negli Stati Uniti, ma probabilmente la più odiata dagli italiani. Si tratta di una pizza con prosciutto cotto e… ananas. Un abbinamento che i pizzaioli italiani – a parte Gino Sorbillo – sembrano non apprezzare nella loro tradizionale pizza.

La pizza lecca-lecca

La pizza lecca-lecca è una trovata ingegnosa che unisce la praticità di uno snack da passeggio con il sapore della pizza. Si prepara arrotolando l’impasto farcito con mozzarella e pomodoro, formando delle piccole girelle che vengono poi infilzate su spiedini. Questa innovazione ha conquistato gli amanti del salato, dando vita al primo lecca-lecca al gusto di pizza.

La pizza burger

Se siete appassionati di fast food ma non volete rinunciare alla pizza, questa creazione è perfetta per voi. Il pizza burger sostituisce il classico pane con l’impasto della pizza, racchiudendo all’interno un succulento hamburger di carne, arricchito con pomodoro e mozzarella filante.

Il cono pizza

Un’altra brillante idea che combina la golosità della pizza con la praticità del cono, mescolando dolce e salato, è il cono pizza. Per realizzarlo, basta modellare l’impasto in forma di cono e riempirlo con pomodoro, mozzarella o altri ingredienti a piacere.

La pizza hot dog

In Giappone, Pizza Hut, una delle più note catene di pizzerie al mondo, ha creato una megapizza davvero unica: la crosta è composta da hot dog avvolto in pancetta e ripieno di formaggio fuso. Al centro, si trovano mini hamburger, piccoli panini al formaggio, salsiccia, pancetta, prosciutto, funghi, cipolla, peperoni, aglio e salsa di pomodoro. La pizza viene servita con due condimenti speciali: ketchup e sciroppo d’acero.

La pizza fries

Tra tutti i street food nominati, potevano mancare le patatine fritte? Assolutamente no. Ecco pronte quindi le pizza fries: patatine fritte o nachos, ricoperti da una salsa di pomodoro e mozzarella.