William e Kate, spunta il loro nido d’amore: il cottage ‘segreto’ dal fascino unico

Spunta il vero nido d’amore di William e Kate, che si trova all’interno di un cottage segreto dal fascino unico e incredibile: i dettagli.

I due principi hanno diverse residenze che tutti conoscono, ma c’è un nido segreto d’amore di cui pochi sono a conoscenza: ecco di quale si tratta. Ha un fascino unico e il significato legato a esso è decisamente particolare ecco perché e dove si trova.

Il principe William e la principessa Kate, insieme ai loro tre figli, George, Charlotte e Louise, si trovano a trascorrere le vacanze estive a Balmoral. Come ogni anno infatti la Famiglia Reale si riunisce nel castello scozzese ad agosto, per un periodo di raccolta prima degli impegni del nuovo anno. Ma c’è un luogo segreto, un cottage di cui pochi conoscono l’esistenza, che rappresenta il legame della coppia: ecco quale.

Kate Middleton e il principe William hanno un cottage segreto: ecco di quale si tratta

La maggior parte della Famiglia Reale trascorre le vacanze a Balmoral all’interno del castello composto da ben 52 camere da letto, ma non vale per il Principe e la Principessa del Galles, I due stanno trascorrendo le vacanze all’interno di un luogo sereno nella tenuta. A donarlo al principe William è stata proprio la defunta bisnonna ovvero la regina madre: si tratta del cottage noto come Tam-Na-Ghar. Questo luogo è il preferito di William e Kate in quanto rappresenta il loro nido d’amore.

La famiglia del Galles trascorre la maggior parte del tempo tra l’Adelaide Cottage a Windsor e Anmer Hall, la casa di campagna nella tenuta King’s Sandringham nel Norfolk. Ma ha anche questa residenza di cui pochi sono a conoscenza, un cottage che ricorda loro i momenti felici. All’inizio della loro frequentazione infatti William e Kate venivano spesso qui per la loro privaci. In questo posto passavano molto tempo insieme lontano da occhi indiscreti ed ecco perché è per tutti il loro nido d’amore.

William e Kate, come invece è noto a tutti, si sono conosciuti mentre frequentavano la St Andrews nei primi anni Novanta. Durante la loro frequentazione, per sfuggire agli occhi dei paparazzi, i due hanno trascorso molto tempo insieme a Tam-Na-Ghar, proprio durante le pause universitarie. La principessa venne poi presentata ufficialmente alla famiglia a Balmoral solo nel 2009, in un giorno storico in cui venne analizzata in maniera ufficiale dai membri della Famiglia Reael.