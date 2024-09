Gli ospedali italiani sono tra i migliori al mondo, le classifiche

Alcuni ospedali italiani sono tra i migliori al mondo, ecco la classifica delle strutture con più riconoscimenti internazionali

Ci sono ospedali in Italia che vantano una fama internazionale per specialità, ovvero si differenziano dagli altri per essere dei veri e propri ospedali d’eccellenza nel trattamento di una determinata patologia o per essere un polo di ricerca particolarmente importante.

Secondo la World’s Best Specialized Hospitals 2025, che è stata stilata da Newsweek, alcuni ospedali italiani svettano su tutti gli altri.

Questa lista viene stilata in base a 12 campi specialistici presi in considerazione, ovvero: cardiologia, cardiochirurgia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurochirurgia, pediatria, pneumologia, ostetricia e ginecologia, oncologia, ortopedia e urologia.

Per poter redarre le classifiche suddivise per specialità dei migliori ospedali, sono vengono considerati tre ambiti di indagine che comprendono:

Una valutazione effettuata da oltre 40.000 esperti. Le certificazioni acquisite dagli ospedali nel tempo. Le Patient Reported Outcome Measures, ovvero i feedback dei pazienti.

L’Italia conquista diverse specialità mediche: ecco quali sono gli ospedali italiani che compaiono in classifica

La Mayo Clinic di Rochester negli USA, sale sul podio per sei specialità differenti, ma l’Italia segue a ruota gli USA per la quantità di ospedali presenti nelle diverse classifiche suddivise per specialità.

Vediamo quali sono i principali ospedali italiani che si sono aggiudicati ottime posizioni della World’s Best Specialized Hospitals 2025:

Policlino Gemelli di Roma

Il Policlinico Gemelli di Roma è il miglior ospedale italiano per Ginecologia e Ostetricia, Gastroenterologia e Pneumologia.

E si classifica addirittura quarto a livello mondiale nella Ginecologia e ottavo per la Gastroenerolgia. Il segreto del suo successo sabbierò le avanzate strumentazioni e un approccio paziente-centrico in grado di fornire al paziente un supporto completo.



Oncologia

L’Italia si distingue anche nel settore dell’oncologia, infatti l’Istituto europeo di oncologia di Milano è al nono posto a livello mondiale, mentre al decimo troviamo l’Istituto nazionale tumori di Milano.

Cardiologia

Per cardiologia e cardiochirurgia al primo posto tra gli ospedali italiani c’è il centro cardiologico Monzino di Milano che si trova all’undicesimo posto su scala internazionale. Seguito a ruota dal San Raffaele di Milano, che invece è al dodicesimo.

Pediatria e neurochirurgia

Al sesto posto della classifica mondiale per quanto riguarda pediatria, troviamo il Bambino Gesù di Roma, mentre il Besta e il Niguarda di Milano si aggiudicano un posto in classifica per quanto riguarda la neurochirurgia.

Ortopedia

L’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, invece, guadagna il nono posto a livello mondiale per l’ortopedia.

Ecco le parole di Anselmo Campagna, direttore generale dell’ospedale Rizzoli in seguito a questo importante riconoscimento:

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento internazionale, che nasce dall’altissima specializzazione del nostro Istituto, in cui la stretta integrazione tra assistenza e ricerca consente di offrire sempre nuove opportunità di cura. Il Rizzoli è un centro di riferimento a livello italiano e internazionale per le patologie ortopediche di altissima complessità, come i tumori delle ossa, le infezioni protesiche, l’ortopedia pediatrica, le ricostruzioni complesse come quelle per cui vengono progettate le protesi stampate in 3D”

Se volete dare un’occhiata alla classifiche complete per specialità, potete trovarle direttamente sul sito ufficiale di Newsweek.