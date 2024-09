Il Gruppo MED stupisce il 64° Salone Nautico di Genova, il CEO Galimberti: “Grande attenzione verso i nostri prodotti”

Grande successo al 64° Salone Nautico di Genova per il Gruppo MED: presentate due imbarcazioni, parla il CEO Galimberti.

Il 64° Salone Nautico di Genova ha segnato un punto di svolta per il Gruppo MED, che ha visto un grande successo in termini di interesse e partecipazione del pubblico. Con sede a Cervia (Ravenna) dal 2015, MED è specializzato nella progettazione, sviluppo e realizzazione di battelli professionali per uso militare, professionale e civile.

L’azienda è suddivisa in due divisioni di prodotto: MED DEFENSE, focalizzata sulla produzione per le pubbliche amministrazioni italiane e stakeholder militari stranieri, e MED, che si concentra su battelli altamente personalizzabili per uso semiprofessionale, fishing, diving, pesca sportiva e leisure. Inoltre, MED SERVICE offre una gamma di servizi post-vendita, tra cui rimessaggi, sostituzione tubolari, lavorazioni in vetroresina, refitting impianti e ri-motorizzazioni, disponibili anche on site.

Gruppo MED, successo al salone nautico

Marco Galimberti, CEO del Gruppo MED, ha raccontato con entusiasmo la positiva accoglienza riservata ai loro prodotti. “Mi ha stupito vedere come sia ormai cambiato il modo in cui i clienti si avvicinano al nostro prodotto. I sea trials sulle nostre due imbarcazioni – un 750 allestito per il fishing, e il modello militare per il trasporto truppe – hanno destato grande attenzione fin dal pre-fiera”, ha dichiarato Galimberti.

Durante la fiera, entrambe le imbarcazioni sono state al centro dell’attenzione, attirando appassionati, professionisti del settore e semplici curiosi. La forza commerciale del Gruppo MED ha fornito dettagliate spiegazioni sulle possibili customizzazioni e sui vari altri modelli della loro produzione, compresi i servizi offerti dal loro dipartimento MED Service.

Un elemento distintivo del successo del Gruppo MED al Salone Nautico è stato l’interesse suscitato dalle loro imbarcazioni dual use, capaci di coniugare applicazioni militari con utilizzi civili, in particolare nel settore della pesca. Diverse decine di richieste di prove in mare sono state affidate al Fishing Ambassador Luca Bartoli, che ha guidato i partecipanti attraverso un’esperienza pratica e coinvolgente.

Tra i visitatori delle imbarcazioni MED, molti volti noti nel mondo della pesca hanno fatto la loro comparsa, tra cui Manolo Angler, un appassionato pescatore della provincia di Monza, e Matteo, pilota di aerei e istruttore di sopravvivenza, entrambi molto attivi sui social media dove condividono le loro esperienze di pesca con migliaia di follower. La presenza di tali figure ha ulteriormente aumentato l’interesse e la visibilità dei battelli MED.

Le associazioni di appassionati di pesca non sono state da meno. La genovese Simply Fishing ASD, fondata nel 2018 e composta da oltre 500 membri, ha partecipato attivamente all’evento. L’associazione, oltre a organizzare uscite di pesca in mare, corsi didattici e iniziative di sensibilizzazione ambientale, ha contribuito a promuovere una cultura del rispetto del mare, coinvolgendo anche bambini e persone disabili.

I modelli esposti in fiera

Due sono stati i modelli di punta esposti in fiera: il modello 750 dedicato al fishing e il rhib MED DEFENSE. Il modello 750, lungo poco più di 7 metri e largo 3 metri, presenta una carena a V profonda che garantisce stabilità e tenuta in mare anche in condizioni meteorologiche avverse. I tubolari completamente fuori dall’acqua riducono l’attrito in navigazione, consentendo un minore consumo di carburante. Ampi spazi di coperta e una vasca del vivo rendono questo modello ideale per la pesca.

Il rhib MED DEFENSE, con una lunghezza massima di 11,45 metri e una larghezza di 3,50 metri, è stato progettato con uno scafo in lega di alluminio 5083 e un tubolare pneumatico ibrido. Equipaggiato con due motori fuoribordo da 400 Hp e due sedute ammortizzate per pilota e copilota, offre 18 sedute jockey per il trasporto di persone. Questo modello ha suscitato particolare interesse tra le Forze dell’Ordine, che hanno utilizzato i gommoni MED DEFENSE durante l’evento, come dimostrato dalla presenza della Guardia di Finanza con gli ultimi modelli consegnati.