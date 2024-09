Amici 24, la decisione di Maria De Filippi a pochi giorni dalla prima puntata: “Torna in studio”

A pochi giorni dalla prima puntata della nuova edizione del talent di Amici 24, condotto da Maria De Filippi, annunciato il suo ritorno.

Mancano davvero pochi giorni alla partenza della nuova edizione del talent cult di Canale 5, Amici, ideato e condotto – da oltre vent’anni – da Maria De Filippi. Diverse le novità annunciate nelle scorse settimane per il programma.

Il prossimo giovedì 26 settembre verrà registrata la prima puntata dello show, che andrà poi in onda domenica 29 settembre dalle ore 14.00 circa su Canale 5. Ma quali sono le grandi novità?

Amici 24, arrivano grandi conferme

Nelle scorse settimane, il professore di danza Raimondo Todaro – che ha ricoperto il ruolo per 3 edizioni – ha annunciato il suo addio al programma. Al suo posto, stando le indiscrezioni – anche se non ci sono conferme ufficiali – ci sarà la ballerina e coreografa Deborah Lettieri. Confermati anche i prof Lorella Cuccarini – che ha detto “no” alla Rai – Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Emanuel Lo. Il ballerino e compagno di Giorgia, in realtà, sarebbe rimasto in bilico sino all’ultimo.

Proprio la cantante ha spiegato: “Non ci sono segreti da mantenere. La nostra problematica è che saremo entrambi impegnati il giovedì e abbiamo un figlio che resterà da solo”. Ma, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, Lo sarà di nuovo in studio per la prossima edizione. Stando a quanto riporta Novella 2000, Maria De Filippi avrebbe in serbo un grande sorpresa per i nuovi allievi e il pubblico a casa: a consegnare le maglie, infatti, saranno i grandi protagonisti e le protagoniste del passato. I primi nomi trapelati hanno già scatenato i social: Angelina Mango, Mattia Zenzola e Sarah Toscano.