Codice della strada, entro Natale cambia tutto: le nuove norme sono rigidissime

Il nuovo codice della strada 2024: innovazioni e sicurezza. Un giro di vite importante da parte del Governo. Tutte le norme

Il nuovo Codice della Strada 2024, attualmente in fase di approvazione finale, promette di introdurre significative modifiche e innovazioni per migliorare la sicurezza stradale e disciplinare con maggiore rigore diverse aree della mobilità. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso la sua intenzione di rendere operativo il nuovo codice entro Natale. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di incidenti stradali. E di conseguenza, il tragico bilancio delle vittime.

Per i giovani, il nuovo codice prevede corsi di educazione stradale nelle scuole superiori, che assegneranno due punti in più sulla patente, incentivando così un comportamento responsabile fin dall’inizio della carriera di guidatore.

Le modifiche al Codice della Strada

Le modifiche proposte riguardano vari aspetti della guida, inclusi l’uso del cellulare, l’abuso di alcol e droghe, l’utilizzo di monopattini e biciclette, e l’introduzione di nuove sanzioni per l’abbandono degli animali. Una delle novità più rilevanti è l’introduzione dell’ergastolo della patente. Una misura drastica che prevede la revoca definitiva della patente per chi commette reati gravi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Questa misura mira a inasprire le pene per comportamenti che mettono seriamente a rischio la vita degli altri utenti della strada.

La guida al cellulare sarà punita con sanzioni più severe. Multe che possono arrivare fino a 1.697 euro e la sospensione della patente fino a due mesi per i recidivi. Questo per contrastare un fenomeno dilagante che rappresenta una delle principali cause di distrazione e incidenti stradali.

Anche i monopattini, sempre più diffusi nelle città italiane, sono al centro delle nuove normative. Sarà obbligatorio dotarli di assicurazione, targa, e indicatori di direzione, oltre all’uso del casco. Le multe per chi non rispetta queste regole variano da 100 a 800 euro. I monopattini non potranno più sostare sui marciapiedi e dovranno rispettare limiti di circolazione più stringenti.

Il codice introduce anche misure per contrastare la guida in stato di ebbrezza, con sanzioni pecuniarie e penali che si inaspriscono al crescere del tasso alcolemico rilevato. L’alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo se il conducente è in stato di ebbrezza, diventerà obbligatorio per i recidivi. Sul fronte della lotta agli stupefacenti, basterà un test salivare positivo per far scattare la revoca della patente. La polizia potrà effettuare questi test direttamente sulla strada, e in caso di esito positivo, anche senza ulteriori conferme di laboratorio, la patente potrà essere ritirata.

Per quanto riguarda gli autovelox, le nuove regole stabiliscono che possano essere installati solo in aree con un alto tasso di incidentalità e che siano ben segnalati. Inoltre, le multe multiple per infrazioni nello stesso tratto e nello stesso periodo saranno ridotte. Un altro aspetto importante del nuovo codice riguarda l’abbandono degli animali. Le pene saranno aumentate di un terzo se l’abbandono avviene su strade o loro pertinenze, e la sospensione della patente sarà prevista per chi commette il reato con l’uso di un veicolo. In casi estremi, come incidenti causati dall’abbandono, si rischiano fino a 7 anni di carcere.

Infine, il codice introduce nuove regole per i motoveicoli, che ora saranno inclusi nella categoria degli utenti vulnerabili. I motociclisti, soprattutto coloro che si esercitano con il foglio rosa, non potranno trasportare passeggeri. Le sanzioni per chi occupa spazi riservati a persone con disabilità verranno inasprite, riflettendo un impegno a proteggere i diritti di tutti gli utenti della strada.