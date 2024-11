GF allarme ascolti, Signorini corre ai ripari: entra nella casa l’ex concorrente più famoso

Anche quest’edizione del Grande Fratello sembra avere qualche problema con gli ascolti e pare che Signorini abbia già un asso nella manica.

Quando gli ascolti vacillano si cerca sempre di correre ai ripari ed è quello che starebbe facendo Alfonso Signorini per il Grande Fratello. Secondo le recenti indiscrezioni e i numeri che il reality sta registrando puntata dopo puntata, pare che i risultati non siano così tanto entusiasmanti, tanto da spingere il conduttore e la produzione a chiamare un ex concorrente.

Dopo l’ingresso di Federica Petagna, seguito da quello del suo ex Alfonso, a quanto pare serve ancora qualcosa per movimentare un po’ la situazione all’interno della casa e Signorini avrebbe deciso di richiamare uno degli ex concorrenti più amati del Grande Fratello.

Grande Fratello, cosa ha deciso di fare Alfonso Signorini

Il Grande Fratello il lunedì sera farà spazio a La Talpa e andrà in onda di martedì, un nuovo cambio programmazione per il reality che nel palinsesto è sempre un po’ ballerino. E, poiché gli ascolti pare che non stiano entusiasmando i vertici Mediaset, Signorini avrebbe un asso nella manica per cambiare un po’ la situazione.

A dirlo è stata Deianira Marzano che ha annunciato come il conduttore potrebbe aver contattato un ex concorrente per farlo rientrare nella casa più spiata d’Italia. Non si sa di chi si tratti, ne se sia una donna o un uomo. Intanto martedì 12 novembre potrebbe esserci anche un nuovo ingresso, quello del tentatore di Temptation Island, Stefano, che ha avuto un flirt con Federica Petagna. La ragazza è diventata una concorrente ufficiale due settimane fa e dopo solo 7 giorni l’ha raggiunta il suo ex Alfonso.

I due ex stanno avendo diversi confronti e in molti di questo Alfonso parla spesso di Stefano, motivo per cui un ipotetico ingresso del ragazzo nella casa potrebbe creare una serie di dissapori e tensioni che, dal punto di vista degli ascolti, sono sempre molto utili. L’ingresso dell’ex concorrente al momento non è stato confermato da fonti ufficiali, per cui non si sa se davvero ci sarà, stesso discorso vale per il tentatore. Per sapere cosa accadrà davvero, dunque, dovremo attendere la prossima puntata del Grande Fratello che andrà in onda martedì 12 novembre su Canale Cinque.

Intanto potremo continuare a seguire il daytime che sta regalando momenti esilaranti, tra litigi, confronti e passioni, i concorrenti si stanno dando davvero un gran da fare.