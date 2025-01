Rivoluzione digitale terrestre: il DTT cambia canali, cosa entra e cosa esce?

Il digitale terrestre continua a regalare sorprese e novità, con nuovi canali e contenuti da non perdere. Ecco la panoramica.

La televisione è un mondo in costante evoluzione e il digitale terrestre in Italia si prepara a significativi cambiamenti, con l’introduzione di canali in attesa e progressi tecnologici.

In Italia, tale tecnologia ha sostituito la televisione analogica, presentando numerosi vantaggi, quali un’ottimizzazione della qualità video e audio e una gestione più efficace delle frequenze.

Di fronte all’ondata di servizi di streaming e TV digitali super popolari sul mercato come HBO, Netflix ed Apple TV per citarne alcuni, risulta pertanto fondamentale risintonizzare il decoder per accedere ad alcune di queste innovazioni.

Il presente articolo si propone quindi di guidare il lettore attraverso le modifiche imminenti, fornendo dettagli pratici per accedere a nuovi contenuti ed emittenti da tenere d’occhio.

I vantaggi del DTT

Come visto, i canali televisivi hanno effettuato ormai da tempo una transizione da trasmissioni analogiche a digitali al fine di migliorare la qualità audio-video e ampliare l’offerta disponibile. Il digitale terrestre ha reso possibile la trasmissione di un numero maggiore di contenuti su frequenze limitate. Rispetto al sistema analogico, contribuisce anche a ridurre interferenze e problematiche riguardanti il segnale. Inoltre, supporta tecnologie avanzate come il 4K e l’HD (Alta Definizione).

Il digitale terrestre ha, pertanto, democratizzato l‘intrattenimento. Il televisore riveste un’importanza particolare specialmente per la popolazione anziana, poiché offre compagnia e contribuisce a ridurre la sensazione di solitudine. Esso fornisce informazione attuale, intrattenimento accessibile e costituisce un legame con il mondo esterno.

Risintonizzarsi con le ultime novità

La risintonizzazione del decoder è un’operazione semplice che richiede pochi passaggi. Per iniziare, bisogna accedere al menu principale utilizzando il telecomando. Ricercare l’opzione “Impostazioni” o “Configurazione“, quindi selezionare “Sintonizzazione automatica” o “Ricerca canali“. Il decoder avvierà la scansione per cercare e memorizzare tutti i canali disponibili. Una volta completata la scansione, si consiglia di salvare le modifiche e verificare la visibilità e il corretto funzionamento di tutti i canali. Per evitare conflitti, è opportuno selezionare l’opzione di sovrascrittura dei canali precedenti.

Una significativa novità nel panorama televisivo è l’introduzione del canale Byoblu, un’emittente milanese orientata verso l’informazione e l’approfondimento. Un’altra innovazione proviene da Radio 24, che ha effettuato un cambio di Mux. Il MUX R RAI trasmette in diverse regioni, utilizzando canali e frequenze specifiche, come il Canale 30 (546 MHz) in Lombardia o il Canale 37 (602 MHz) in Emilia Romagna. I MUX Mediaset, come il MUX 1 sul Canale 46 (674 MHz), offrono ampie disponibilità di Mbps per trasmissioni fluide e di alta qualità. Ulteriori Mux, quali D-Free o Persidera, completano il panorama.