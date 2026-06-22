Cantante iraniana condannata a 74 frustate per esibirsi senza velo in diretta su YouTube

Parastoo Ahmadi, cantante iraniana, e sette altri artisti sono stati condannati a ricevere 74 frustate ciascuno. Il motivo? Essersi mostrati senza velo durante una performance trasmessa in diretta online. Sul palco, lei ha scelto di non indossare il velo islamico, un atto di sfida che il regime non ha tollerato. La sentenza, emessa dal tribunale della Repubblica Islamica, è un monito chiaro: in Iran, le restrizioni su donne e artisti restano rigidissime, e ogni gesto fuori dalle regole viene punito con durezza.

La diretta che ha fatto scattare l’allarme

Tutto è nato da una performance live, con otto artisti, tra cui Parastoo Ahmadi. Sul palco, la cantante ha scelto di non indossare l’hijab, obbligatorio per le donne in pubblico in Iran. La diretta su YouTube ha avuto grande eco sui social, attirando subito l’attenzione delle autorità. Trasmettere l’esibizione online ha amplificato il messaggio, sfidando apertamente il codice di abbigliamento imposto e la censura vigente. Secondo i giudici, il mancato rispetto delle regole sull’abbigliamento femminile è un’infrazione grave, punibile con sanzioni corporali.

La diffusione dell’evento ha scatenato un acceso dibattito sui social. Molti hanno mostrato solidarietà verso gli artisti, mentre altri hanno sottolineato la durezza delle leggi iraniane. Il caso ha riacceso le tensioni tra il governo e chi chiede maggiori libertà culturali e sociali.

La legge e la pena corporale in Iran

La condanna a 74 frustate è prevista dal codice penale iraniano per chi viola norme religiose e sociali. In particolare, chi non rispetta l’abbigliamento islamico rischia sanzioni severe, considerate necessarie per fermare quello che il regime definisce “comportamento indecente”.

Le autorità giudiziarie sostengono che mostrarsi senza velo in pubblico non è solo una trasgressione culturale, ma una vera e propria infrazione della legge sulla morale pubblica. La pena corporale serve, secondo il sistema, a scoraggiare altri comportamenti simili e a mantenere l’ordine imposto.

Negli ultimi anni, molte donne sono state processate per infrazioni analoghe. Nonostante le pressioni internazionali e le campagne di denuncia, l’Iran non ha cambiato rotta, mantenendo un approccio severo.

Il caso di Parastoo Ahmadi si inserisce in questo contesto rigido, dove le libertà individuali, e in particolare quelle femminili, sono fortemente limitate, soprattutto nell’arte e nella sfera pubblica. La condanna vuole essere un messaggio chiaro a chiunque pensi di sfidare le regole del regime.

Le reazioni dentro e fuori l’Iran

La sentenza ha suscitato forti reazioni sia in Iran che all’estero. In molte città iraniane, attivisti per i diritti delle donne sono scesi in piazza per chiedere libertà di scelta nell’abbigliamento e tutela delle espressioni artistiche. Per loro, le frustate sono una forma di violenza che nega dignità e autonomia.

A livello internazionale, organizzazioni per i diritti umani hanno duramente criticato la decisione, vedendola come un’ulteriore limitazione alla libertà di espressione in Iran. Numerosi artisti e difensori dei diritti civili hanno espresso solidarietà agli condannati, mettendo in luce la complessità della situazione nel Paese.

Analisti politici sottolineano come questo episodio rispecchi le tensioni dentro il regime iraniano, diviso tra una frangia conservatrice che vuole mantenere rigide le leggi religiose e una parte della società che spinge per aperture culturali e sociali.

La condanna di Parastoo Ahmadi torna a mettere sotto i riflettori la difficile situazione delle libertà in Iran, dove i diritti civili e l’identità culturale si scontrano ogni giorno, con conseguenze che si riflettono anche sul piano internazionale.