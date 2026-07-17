Quarto trasferimento per Emanuel Iannuzzi, indagato per la morte della figliastra Beatrice

Il 9 febbraio, in un appartamento di Bordighera, è stata trovata senza vita Beatrice, una bambina di appena due anni. Al centro dell’inchiesta c’è Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che dopo un periodo in carcere a Pavia è stato trasferito in una struttura ligure. Lo spostamento, deciso dalle autorità, avvicina l’uomo al luogo della tragedia, in un momento cruciale per le indagini, ancora avvolte nel mistero.

Il trasferimento di Iannuzzi: cosa si sa

Le forze dell’ordine hanno confermato che Emanuel Iannuzzi è stato spostato dal carcere di Pavia a una struttura carceraria in Liguria. Cambiamenti di questo tipo sono abbastanza comuni durante le indagini, spesso legati a motivi di sicurezza o esigenze procedurali. Nel caso di Iannuzzi, non sono stati resi noti i dettagli precisi che hanno portato al trasferimento, ma si tratta di una prassi che facilita la gestione del detenuto e le attività investigative.

Il carcere di Pavia, noto per ospitare detenuti in diverse situazioni, ha quindi ceduto la custodia di Iannuzzi a una struttura più vicina a Bordighera. Questo spostamento potrebbe aiutare gli inquirenti a svolgere più agevolmente interrogatori, perizie e udienze, snellendo il lavoro sul caso.

La tragedia di Bordighera: il contesto dell’inchiesta

La morte di Beatrice ha sconvolto la comunità di Bordighera, in provincia di Imperia. La bimba è stata trovata senza vita nell’appartamento dove viveva con la madre il 9 febbraio. Subito sono scattate le indagini per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità precise.

Iannuzzi è indagato in relazione a questa vicenda. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti. Il suo ruolo è al centro dell’attenzione, anche se finora gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sui dettagli dell’indagine.

Processo e sviluppi: cosa aspettarsi

Con il trasferimento di Iannuzzi in Liguria, l’iter giudiziario prosegue regolarmente. Essere più vicino al luogo della tragedia potrebbe accelerare lo svolgimento delle udienze e facilitare i confronti con i testimoni, passaggi fondamentali per fare chiarezza sulla morte di Beatrice. Nel frattempo, sono in corso accertamenti tecnici e medici per completare il quadro sulle cause del decesso.

Nei prossimi mesi potrebbero emergere nuovi particolari dall’inchiesta, mentre difesa e accusa preparano le rispettive strategie. Il trasferimento del detenuto è un tassello importante nella gestione complessiva del caso, che resta sotto stretta osservazione in vista degli sviluppi attesi nel corso dell’anno. Seguirò ogni aggiornamento per raccontare come si evolve questa drammatica vicenda.