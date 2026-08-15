Frangi (Rai): Indipendenza di Report sì, ma verifiche aziendali sono legittime e necessarie

“Non si può mettere a tacere Report”. Così ha detto Federica Frangi, consigliere Rai, scatenando un acceso dibattito attorno al futuro del celebre programma d’inchiesta. Al centro della tempesta, Sigfrido Ranucci, volto storico della trasmissione, coinvolto in una vicenda che riporta alla luce nodi irrisolti: l’autonomia editoriale, la libertà di stampa, e quel fragile confine tra il diritto di difendersi e la tentazione di ottenere impunità. La Rai, insomma, è di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta la posta in gioco è molto più alta di un semplice palinsesto.

Indipendenza sì, ma con responsabilità

Federica Frangi non ha dubbi: l’indipendenza editoriale, sancita anche dall’European Media Freedom Act , non può essere scambiata per un lasciapassare che esclude ogni controllo interno o permette di ignorare le regole aziendali. La normativa europea difende la libertà dei media pubblici da ingerenze politiche o esterne, ma non può essere usata come scudo per evitare verifiche su comportamenti che potrebbero danneggiare l’immagine e la credibilità della Rai.

Il problema non riguarda solo ciò che va in onda. Frangi sottolinea che la correttezza professionale si misura anche fuori dalle telecamere, con rispetto della riservatezza, lealtà e gli obblighi contrattuali verso l’azienda. Ad esempio, se un dirigente Rai invia comunicazioni riservate a un giornalista e queste finiscono all’esterno senza autorizzazione, è doveroso aprire un’indagine interna.

Difendere la Rai e i suoi programmi significa anche proteggere la sua immagine pubblica. Non si tratta solo di contenuti, ma anche di responsabilità individuale, senza che questo metta in discussione l’autonomia del lavoro giornalistico.

Nessuno è al di sopra delle regole, nemmeno a Report

Il successo di Report in termini di ascolti e fondi pubblici è indiscutibile. Ma questo non può diventare una copertura per eventuali comportamenti scorretti da parte di chi conduce la trasmissione. Frangi ricorda che Ranucci è stato vittima di un attentato, un fatto grave che la magistratura sta indagando. Tuttavia, questa condizione non può trasformarsi in un’immunità totale contro i controlli interni.

Anche i dirigenti pubblici, finanziati con soldi dei contribuenti, devono rispondere a criteri di responsabilità e correttezza. Quando emergono elementi che fanno sospettare irregolarità nel lavoro o nel comportamento, l’azienda ha il dovere di approfondire senza che ciò venga interpretato come un attacco alla libertà di informazione.

Un controllo interno rigoroso non è un limite, ma una forma di tutela. Monitorare i rapporti e l’operato dei giornalisti, soprattutto in situazioni delicate, serve a proteggere sia l’organizzazione che la credibilità del giornalismo pubblico.

Salvini invita alla prudenza prima di nuovi incarichi

Matteo Salvini, vicepremier e protagonista della politica, ha scelto parole caute sul futuro di Ranucci alla guida di Report. Secondo Salvini, la credibilità del conduttore è momentaneamente compromessa dai fatti emersi in queste ore. Per questo invita a essere prudenti nel confermare ruoli di alta visibilità prima di avere tutti gli elementi chiari.

Salvini richiama il ruolo di dirigente pubblico che Ranucci ricopre in Rai, sottolineando la responsabilità che deriva dall’uso di risorse pubbliche. Il riferimento a presunti legami con Lavitola, accusato di aver organizzato un attentato a sfondo politico a sostegno di Ranucci, allarga il caso a questioni di sicurezza e opportunità morale.

Ora si attende un’indagine approfondita che potrebbe cambiare la guida editoriale di Report, tenendo conto non solo delle dinamiche interne alla Rai, ma anche delle aspettative del pubblico e del sistema dell’informazione pubblica italiana.