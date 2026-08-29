Calenda apre al campo largo: “Se Vannacci entra in coalizione serve risposta coordinata”

Carlo Calenda ha rotto il silenzio con un post su X, l’ex Twitter, e subito ha acceso i riflettori sulla scena politica italiana. Fino a ieri, il leader di Azione aveva tenuto una linea netta: niente intese con il Movimento 5 Stelle e un netto distacco dal Pd di Elly Schlein. Ora, però, sembra aprire uno spiraglio verso un “campo largo”. Un passo inatteso, che ha scatenato un vero e proprio terremoto di reazioni e interpretazioni tra i partiti. La politica italiana, insomma, si muove di nuovo.

Calenda e il muro contro M5S e Pd

Per anni Calenda ha tenuto le distanze dal Movimento 5 Stelle, criticandone aspramente la linea e escludendo qualsiasi alleanza duratura. Questo ha complicato la formazione di una coalizione di centro-sinistra ampia e coesa, soprattutto in vista delle prossime elezioni nazionali e locali.

Anche nei confronti del Pd, soprattutto nelle correnti più a sinistra e sotto la guida di Schlein, Calenda ha sempre mostrato scetticismo. Azione si è sempre presentata come un partito centrista e pragmatico, con un occhio all’Europa, distante dalle anime più radicali o movimentiste. Per questo, fino a oggi, Calenda ha preferito alleanze più limitate, evitando coalizioni troppo vaste che potessero smarrire l’identità del suo partito.

L’ultimo post su X sembra però suggerire una possibile apertura, almeno parziale, a un cambio di strategia.

Il post su X: un’apertura cauta ma significativa

Il messaggio di Calenda non parla di un’alleanza totale, ma lascia spazio a collaborazioni e contaminazioni nel cosiddetto campo largo, un’area in cui si cerca di mettere insieme forze politiche diverse per un progetto comune.

Si tratta di un segnale chiaro rivolto agli altri leader: Calenda vuole sondare il terreno, forse per costruire un fronte alternativo pronto alle sfide elettorali, senza però mettere a rischio la specificità di Azione.

I dettagli di questa possibile apertura restano ancora da definire, ma il gesto stesso è importante. A seconda delle risposte che arriveranno, si apriranno nuovi dialoghi o si riaffronteranno vecchie divisioni.

Cosa potrebbe cambiare nella politica italiana

Se davvero si concretizzasse un’intesa con Azione, il centrosinistra potrebbe rafforzarsi nel confronto con il centrodestra, spesso diviso ma comunque competitivo. Un fronte unito, anche solo in parte, darebbe maggiore peso negoziale e maggiori chance di vittoria.

Ma mettere insieme forze che finora si sono guardate con diffidenza non sarà facile. I problemi da risolvere sono tanti: dalla coerenza programmatica, agli equilibri interni, fino alla leadership condivisa.

Il dialogo che si apre oggi sarà decisivo anche per le proposte di governo e per il futuro delle leggi che verranno dopo le elezioni. La possibile distensione tra Azione e gli altri partner è un tema da seguire con attenzione.

Le prime reazioni e cosa aspettarsi

Il post di Calenda ha suscitato interesse in più partiti. Nel Pd e in altre forze già impegnate in alleanze più larghe, c’è chi vede in questa apertura un’opportunità per superare divisioni e stalli. Altri, invece, accolgono la novità con prudenza o con critiche, preoccupati di perdere l’identità politica.

Anche dentro Azione il dibattito è acceso. Da un lato, la volontà di farsi sentire di più e di avere un peso maggiore nelle scelte politiche spinge verso aperture; dall’altro, c’è la cautela di non disperdere la linea che ha caratterizzato il partito finora.

Nei prossimi giorni e settimane si capirà se questa svolta si tradurrà in accordi concreti o resterà un tentativo. I prossimi segnali da Calenda e dagli altri protagonisti saranno fondamentali per capire come si muoverà la scena politica in vista del 2024.