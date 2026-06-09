Estate 2024: Le Isole Greche Segrete da Scoprire con le Nuove Offerte EasyJet

Con oltre 200 isole a incorniciare l’Egeo, l’Ionio e il Mar Libico, la Grecia si presenta come un mosaico infinito di bellezze da scoprire. Ogni spiaggia, ogni borgo racconta una storia diversa, un fascino unico. Dal cuore pulsante delle città storiche alle coste più nascoste, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Da Milano e Napoli, easyJet ha lanciato uno sconto fino al 15% su voli diretti verso queste destinazioni, un’opportunità valida fino all’11 giugno 2026. Volare verso la Grecia non è mai stato così semplice, e alcune mete meritano davvero di essere segnate in agenda.

Kos, l’isola fuori dal coro a un passo da Milano Malpensa

Kos non è la solita meta affollata: si lascia scoprire piano, con calma. Da Milano Malpensa si vola direttamente, con tariffe che partono da 26 euro. La costa di Kos regala scorci particolari, come Therma Beach, dove le acque termali sgorgano direttamente tra le rocce in mezzo al mare – un mix di natura e relax raro da trovare. La città di Kos, che dà il nome all’isola, è un museo a cielo aperto: mosaici antichi, resti del ginnasio, testimonianze di millenni di storia. Al tramonto, il porto si anima e lascia alle spalle la frenesia di Atene. Alle taverne si assapora una moussaka accompagnata da musica dal vivo, per immergersi in un’atmosfera autentica fatta di sapori e suoni.

Cefalonia da Napoli, mare limpido e paesaggi da cartolina per chi vuole prendersela comoda

Partendo da Napoli, Cefalonia è una meta che conquista con i suoi voli diretti da 31 euro. Quest’isola delle Ionie ha saputo mantenere intatto il suo carattere nonostante le sfide del passato, come il terremoto del 1953. Le sue coste offrono contrasti sorprendenti: la spiaggia di Myrtos, con la sua sabbia bianca e il mare turchese, accanto alle rocce rosse di Xi Beach. Ma Cefalonia non è solo mare: passeggiare per Argostoli, la sua rilassata capitale, o visitare le eleganti ville veneziane di Fiskardo, fa scoprire un lato più raffinato. Il villaggio di Assos, con le sue case color pastello affacciate sull’acqua cristallina, completa il quadro. Qui si trova l’equilibrio perfetto tra natura, cultura e il piacere di viaggiare senza fretta.

Salonicco da Milano Malpensa, storia e movida nella seconda città della Grecia

Salonicco è una città dove passato e presente si mescolano senza mai stonare. Da Milano Malpensa si vola a partire da 26 euro per raggiungere questa metropoli, seconda solo ad Atene. L’Arco di Galerio, un monumento romano del IV secolo, domina un centro vivo, pieno di negozi e caffè. La Torre Bianca guarda il lungomare, una passeggiata di 3,5 chilometri perfetta al tramonto, animata da bar e locali. La tradizione culinaria qui è forte: nei ristoranti di Ladadika si trovano piatti tipici preparati con cura, mentre i dolci della pasticceria locale raccontano l’influenza ottomana. Gli amanti dell’arte non resteranno delusi dai musei bizantini e della fotografia. E per chi vuole un tuffo nel mare, le spiagge della Penisola Calcidica sono a pochi chilometri dalla città.

Queste tre destinazioni mostrano bene la ricchezza e la varietà della Grecia, ora più accessibile grazie a questa promozione. Che si preferisca un’isola dal sapore antico o una città che pulsa di vita moderna, la Grecia ha sempre un volto pronto a stupire.