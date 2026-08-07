Scoperta a La Brea: Nuova specie di rospo fossile vissuta fino a 11.000 anni fa

Nel cuore di Los Angeles, sotto il terreno delle celebri fosse di La Brea, è emersa una sorpresa che ha catturato l’attenzione dei paleontologi: una nuova specie di rospo, mai vista prima. Si chiama Spea labreae, un piccolo anfibio vissuto tra 45.000 e 11.000 anni fa, proprio durante l’ultima era glaciale, un’epoca in cui molte creature sono sparite per sempre.

Le ossa ritrovate raccontano una storia precisa, quella di un animale che ha popolato il sud della California in un momento cruciale per l’evoluzione degli anfibi. Questi fossili, analizzati nel dettaglio, rivelano caratteristiche uniche, permettendo agli studiosi di aggiungere un nuovo tassello alla complessa mappa della biodiversità preistorica di quella regione.

La Brea Tar Pits, scrigno di tesori paleontologici

La Brea Tar Pits è conosciuta in tutto il mondo per i suoi fossili preziosi e continua a regalare sorprese. Questi pozzi di catrame naturale hanno intrappolato, nei millenni, migliaia di animali, conservandone ossa, denti e calchi che oggi ci mostrano uno spaccato del passato. Dal sito sono venuti alla luce resti di grandi predatori come il leone della prateria e il mammut, ma anche di piccoli anfibi come il nuovo Spea labreae.

La straordinaria conservazione dei reperti permette di osservare dettagli anatomici che altrove andrebbero persi. Gli studiosi hanno potuto analizzare caratteristiche come la forma della testa, la struttura delle ossa craniche e degli arti, arrivando così a distinguere questa specie da quelle già note. La varietà di animali trovati conferma quanto La Brea sia un archivio unico della storia naturale locale.

Spea labreae: un rospo fatto per l’arido

Spea labreae era un rospo dalle dimensioni ridotte, con zampe posteriori robuste adatte a scavare e saltare. La pelle, probabilmente spessa e coriacea, lo aiutava a vivere in ambienti aridi o semi-aridi, tipici della California preistorica. Questi dettagli emergono dal confronto tra le ossa fossili e quelle di specie simili ancora oggi esistenti, mettendo in luce caratteristiche che giustificano la classificazione come nuova specie.

Il suo habitat si trovava in un territorio soggetto a forti cambiamenti climatici, con stagioni umide alternate a lunghi periodi di siccità. Qui non mancavano stagni temporanei e zone d’acqua dolce, ideali per la riproduzione dei rospi. Spea labreae giocava il suo ruolo nel sistema ecologico come predatore di insetti e piccoli invertebrati, in un ambiente popolato anche da grandi erbivori e carnivori.

Una scoperta che fa luce sulla paleontologia moderna

Identificare Spea labreae significa aggiungere un tassello importante al mosaico delle specie del Pleistocene e conoscere meglio la fauna anfibia del passato. Gli esperti sottolineano come ogni nuova scoperta aiuti a ricostruire con maggior precisione le dinamiche ecologiche e climatiche di epoche lontane. In questo senso, il ritrovamento a La Brea amplia la nostra comprensione dei cambiamenti biologici e ambientali dopo l’ultima era glaciale.

In più, studiare fossili di rospi come Spea labreae aiuta a tracciare i percorsi evolutivi che hanno portato alle specie di oggi. Confrontare gli esemplari antichi con quelli viventi permette di capire come si sono modificati nel tempo, offrendo chiavi di lettura preziose sulle risposte degli animali ai cambiamenti climatici.

La Brea Tar Pits si conferma quindi un sito insostituibile per la ricerca, capace di regalare scoperte continue e di custodire un patrimonio scientifico fondamentale per Los Angeles e per la paleontologia nel mondo.