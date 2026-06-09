Invisible Touch dei Genesis: 40 anni dopo, un capolavoro controverso da riscoprire

Il 9 giugno 1986, “Invisible Touch” dei Genesis sbarcò nelle radio e nei negozi europei, scatenando subito un polverone. Un album capace di dividere fan e critici: da un lato, critiche taglienti per un sound troppo levigato; dall’altro, un successo clamoroso, che lo rese il disco più venduto della band inglese. Quel contrasto tra applausi e mugugni ha alimentato il dibattito per anni. Dentro quel disco convivono brani accusati di eccessiva patinatura e altri frutto di vera ispirazione. Come si spiega un successo così netto, nonostante le polemiche? La storia di “Invisible Touch” è tutto meno che semplice.

Genesis nel 1986: il pop prende il sopravvento

A metà anni Ottanta, i Genesis erano una realtà consolidata da più di dieci anni. Dopo un lungo periodo in cui avevano sperimentato con il rock progressivo, con album come “The Lamb Lies Down on Broadway” e “Selling England by the Pound”, avevano virato verso un suono più accessibile. “Invisible Touch” è il culmine di questo cambio di rotta, un pop-rock elegante e radiofonico che li fece conoscere a un pubblico molto più ampio, soprattutto negli Stati Uniti, dove il successo fu enorme.

Phil Collins, voce e batterista della band, era ormai anche una stella solista di primo piano. Questo influenzò inevitabilmente la direzione artistica, spingendo verso melodie più orecchiabili e arrangiamenti pensati per il grande pubblico. Tony Banks e Mike Rutherford cercarono di mantenere un certo equilibrio tra sperimentazione e appeal commerciale, anche se i risultati non furono sempre apprezzati da tutti.

“Invisible Touch” racconta quindi una band che cerca di reinventarsi senza perdere troppo terreno, in un periodo in cui l’immagine e i videoclip contavano più che mai per il successo.

Dentro l’album: hit radiofoniche e momenti di spessore

La title track “Invisible Touch” è il pezzo che apre il disco e colpisce subito con il suo ritmo incalzante e i sintetizzatori levigati. Il brano scalò rapidamente le classifiche, diventando uno dei tormentoni dell’estate, ma non mancarono le critiche per un suono considerato troppo patinato. La voce di Collins, leggera e melodica, si sposava bene con il mood pop, anche se qualcuno la trovò meno intensa rispetto al passato.

Accanto a successi come “Land of Confusion” e “Tonight, Tonight, Tonight“, ci sono canzoni meno immediate ma altrettanto interessanti. “Land of Confusion” mescola testi impegnati a un arrangiamento energico, con chitarre taglienti e tastiere efficaci. Il suo videoclip, con marionette e satira politica, è rimasto un cult della band.

Non mancano poi momenti più delicati, come la ballata “Throwing It All Away“, che dimostra la capacità del gruppo di unire melodie semplici a testi sentiti. L’album alterna brani orecchiabili a passaggi più complessi, a volte a rischio di sembrare troppo levigati o addirittura artificiali.

Alcuni effetti elettronici e alcune scelte melodiche furono bollati come “plasticosi” da critici e fan più tradizionalisti, alimentando così un dibattito che dura ancora oggi.

Tra applausi e critiche: il successo che non si ferma

Nonostante le polemiche, “Invisible Touch” rimane il disco più venduto dei Genesis. L’album conquistò le vette delle classifiche in molti paesi, vendendo milioni di copie e segnando un record per la band. Il grande pubblico, in particolare quello americano, rispose con entusiasmo, portando a tournée sold-out e a una notorietà senza precedenti.

Le critiche, soprattutto sulla produzione e sul suono “troppo commerciale”, non riuscirono a intaccare il successo. Alcuni fan storici, però, rimpiangevano il sound più articolato e progressivo degli anni ’70 e vedevano in Collins solista un elemento che aveva spostato l’attenzione dalla band alla star.

Questa spaccatura tra nuovi ascoltatori e fan di vecchia data alimentò un confronto acceso, che rende “Invisible Touch” un caso interessante per capire il passaggio del gruppo dal rock progressivo a un pop più raffinato, ma anche il rapporto tra arte e mercato.

Quaranta anni dopo: un’eredità tutta da riscoprire

Nel 2026 si festeggiano i quarant’anni di “Invisible Touch”. Questa ricorrenza ha portato a una rivalutazione più serena del disco, ormai libero dalle polemiche che lo hanno accompagnato per decenni. Oggi l’album si legge come un documento che racconta un momento cruciale nella carriera dei Genesis.

Molti critici moderni riconoscono i meriti di un lavoro ricco di idee e momenti di qualità, anche se non privo di qualche imperfezione. Visto con occhi attuali, l’equilibrio tra produzioni patinate e spunti originali mostra una band pronta a sperimentare e rinnovarsi, anche a costo di correre qualche rischio.

“Invisible Touch” continua a essere ascoltato con interesse da fan di ogni generazione. Le celebrazioni per l’anniversario includono ristampe, approfondimenti e concerti che riportano in auge quei brani nel panorama musicale di oggi.

A quattro decenni di distanza, l’album resta un punto di riferimento per capire come i Genesis abbiano saputo unire innovazione e successo commerciale. La sua storia è un tassello fondamentale per chi vuole seguire l’evoluzione del rock progressivo verso il pop.