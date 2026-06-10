Taylor Swift e Randy Newman incantano Los Angeles cantando insieme ‘You’ve Got a Friend in Me’ alla première di Toy Story 5

Ieri sera, il teatro di Los Angeles si è illuminato di magia durante la prima di “Toy Story 5”. Sul palco, una coppia inattesa ha rapito il pubblico: Taylor Swift, icona della musica contemporanea, e Randy Newman, la mente dietro le melodie indimenticabili della saga. Hanno intonato “You’ve Got a Friend in Me”, una canzone che da decenni attraversa generazioni, portando con sé un carico di emozioni e ricordi. Quel brano, semplice ma potente, ha fatto vibrare ogni angolo della sala, confermando il legame profondo che unisce grandi e piccoli.

Quando passato e presente si incontrano sul palco

Chi c’era lo ricorderà bene: non era solo un’esibizione, ma un vero dialogo tra due epoche. Taylor Swift, brillante e coinvolgente, ha scelto di uscire dai suoi pezzi per omaggiare il classico firmato da Newman, che l’ha accompagnata al pianoforte con il suo stile unico. La chimica tra i due artisti si è sentita subito, con la voce calda di Swift che ha dato nuova vita a una melodia senza tempo.

Il pubblico, rapito, ha risposto con applausi lunghi e intensi, come a voler suggellare quel passaggio di testimone tra ieri e oggi. Una performance che ha intrecciato freschezza e nostalgia, dimostrando quanto la musica possa ancora emozionare e unire.

“Toy Story 5”: la musica che tiene insieme passato e futuro

La saga di “Toy Story” continua a emozionare, e la serata di Los Angeles ha messo in luce quanto la musica sia fondamentale in questo successo. Randy Newman è da sempre il volto sonoro di questa storia, con brani che raccontano emozioni senza bisogno di parole. Portare sul palco Taylor Swift ha aggiunto una nota di novità, senza tradire la tradizione.

Durante la serata, Swift ha anche cantato “I Knew It, I Knew You”, un altro pezzo della nuova colonna sonora, offrendo un assaggio fresco e attuale. La sua presenza sottolinea come le nuove generazioni sappiano raccogliere e rielaborare un’eredità artistica, creando un ponte vero con chi li ha preceduti. Un segnale forte, soprattutto per un film che parla a grandi e piccini.

La musica, ancora una volta, si conferma l’anima dei film d’animazione, capace di costruire legami profondi con il pubblico. L’incontro tra Taylor Swift e Randy Newman non è stato solo un momento musicale, ma un evento che ha fatto di questa prima un appuntamento da non dimenticare.