Futuro Nazionale supera la Lega nei sondaggi: cresce al 6%, Lega scende al 5,8%

Futuro Nazionale ha appena sorpassato la Lega, una notizia che scuote il quadro politico italiano. Dopo settimane di crescita costante, il partito sembra aver trovato una marcia in più. Nel frattempo, il centrodestra nel suo complesso arretra, cedendo terreno mentre l’opposizione resta stabile, quasi immobile. Tra fine giugno e inizio luglio 2026, i sondaggi di YouTrend e AGI hanno catturato questo momento di svolta, un riequilibrio che non lascia spazio a dubbi. La battaglia tra le coalizioni si fa più intensa, e il terreno sotto i loro piedi cambia rapidamente.

Futuro Nazionale oltre il 6%, la Lega scivola sotto la soglia

Nelle ultime due settimane Futuro Nazionale ha messo a segno un balzo importante, raggiungendo il 6,2% delle intenzioni di voto, con un +0,9%. Non è solo un numero in crescita, ma un vero cambio di passo nella battaglia interna al centrodestra. La Lega, che per anni è stata uno dei pilastri della coalizione, scende invece al 5,8%, perdendo lo 0,4%. Un sorpasso che già altri sondaggi avevano anticipato e che ora trova conferma nella media dei principali rilevamenti. Questo slancio di Futuro Nazionale ridisegna gli equilibri nel centrodestra e potrebbe avere ripercussioni importanti in vista delle prossime elezioni.

Nel complesso, il centrodestra cala dello 0,9%, fermandosi al 42,3%. Dietro la crescita di alcune forze, si nasconde una frammentazione interna: Fratelli d’Italia resta stabile al 27,7%, mentre Forza Italia perde lo 0,2% e scende al 7,8%.

Campo Largo tiene e allunga: un vantaggio che pesa

Mentre il centrodestra mostra qualche crepa, i partiti d’opposizione mantengono i loro livelli. Il cosiddetto “Campo Largo” si porta al 44,7%, guadagnando lo 0,2% nelle ultime due settimane. Questo raggruppamento include il centrosinistra, stabile al 29,4%, e il Movimento 5 Stelle, in crescita dello 0,2% fino al 13%. Nel complesso, centrosinistra e alleati restano avanti di oltre due punti e mezzo sul centrodestra.

Un vantaggio del genere fa pensare a una possibile nuova mappa politica. Il Campo Largo si presenta più compatto e capace di attrarre anche elettori moderati o meno schierati, allargando così la propria base. Se questa tendenza si consolida, può davvero cambiare le carte in tavola alle prossime elezioni. Nel dettaglio, il Partito Democratico sale lievemente al 21,5%, mentre Verdi e Sinistra calano di un decimo, fermandosi al 6,5%.

I numeri aggiornati sulle intenzioni di voto principali

La supermedia YouTrend/AGI, aggiornata al 9 luglio 2026, si basa su sette sondaggi fatti tra il 25 giugno e l’8 luglio. In questa finestra, la fotografia politica mostra diversi movimenti. Fratelli d’Italia rimane il primo partito con il 27,7%, con una minima flessione dello 0,1%. Il Partito Democratico è stabile intorno al 21,5%, mentre il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,2%, raggiungendo il 13%.

Nel centrodestra, il sorpasso di Futuro Nazionale e il calo della Lega segnano un riequilibrio. Forza Italia arretra un po’, mentre Azione e Noi Moderati registrano piccoli passi indietro. Nel complesso, la categoria “Altri” cresce dello 0,1%, arrivando al 2,6%. Italia Viva resta stabile al 2,3%, mentre +Europa perde lo 0,1% e si ferma all’1,3%.

La supermedia tiene conto di vari fattori come la data e il metodo di raccolta, bilanciando i dati in base alla dimensione dei campioni. Questo garantisce una rappresentazione più vicina alla realtà del consenso attuale. Tra gli istituti presi in considerazione ci sono Demopolis, Ipsos, Ixè, Piepoli, SWG, Tecnè e naturalmente YouTrend.

Cosa ci dicono questi dati in vista del 2026

Il quadro che emerge dalla supermedia traccia la strada per coalizioni e partiti in vista delle elezioni del 2026. Il Campo Largo si presenta come una coalizione più ampia, forte del 44,7%, mentre il centrodestra scende al 42,3%. Dentro questa sfida, i movimenti dei singoli partiti sono decisivi: Futuro Nazionale cresce e pesa di più, mentre la Lega e altri partiti del centrodestra perdono terreno.

L’area di centro resta invece più contenuta, con il 4,2%, confermandosi un terzo polo meno influente rispetto ai due grandi blocchi. La crescita di “Altri” testimonia l’interesse verso nuove formazioni o proposte politiche minori.

Questi numeri vanno letti nel contesto attuale e nel calendario elettorale che si avvicina. Le variazioni nelle coalizioni e nei singoli partiti potrebbero cambiare alleanze e strategie, disegnando uno scenario ancora aperto e incerto. Le oscillazioni testimoniano un elettorato in movimento, pronto a rispondere a sviluppi politici, economici e sociali con cambi repentini e spesso imprevedibili.