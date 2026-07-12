Meloni al vertice Nato di Ankara: Italia rispetta impegni ma impone condizioni sulle basi militari

Al summit Nato di Ankara, Giorgia Meloni non ha lasciato spazio a fraintendimenti. L’Italia si schiera con decisione su difesa, rapporti con gli Stati Uniti e sostegno all’Ucraina. Ha parlato chiaro: serve unità occidentale, ma senza rinunciare agli interessi nazionali. Roma, ha detto, manterrà una linea dura, anche riguardo all’uso delle basi militari per eventuali operazioni contro l’Iran. La premier ha ribadito che gli investimenti nella difesa saranno gestiti in autonomia, senza sacrificare i servizi essenziali, e che i fondi devono restare nel Paese. Nessun tentennamento, nessuna ambiguità.

Difesa e investimenti: Meloni non ci sta a finanziare l’estero

La presidente del Consiglio ha insistito sull’importanza di non trasformare la spesa per la difesa in semplici trasferimenti economici all’estero. Al vertice Nato ha ribadito che va valorizzata la filiera industriale italiana, mantenendo sul territorio risorse e posti di lavoro. Sulla crisi iraniana, Meloni si è mostrata prudente verso un intervento militare, giudicandolo poco efficace in questo momento. Ha rimarcato la priorità di proseguire con il negoziato diplomatico, pur restando attenti agli sviluppi.

Più volte ha sottolineato la necessità di investire in difesa senza però svuotare il bilancio destinato ad altri settori. Serve un equilibrio per non mettere a rischio i servizi pubblici e per mantenere una difesa sostenibile anche dal punto di vista economico. L’obiettivo è rafforzare capacità e tecnologie italiane senza dipendere troppo da fornitori esteri o subire pressioni esterne sulle priorità di spesa. Ogni decisione, ha ribadito, sarà presa nel rispetto dei tempi e delle priorità stabilite dal governo.

Difesa dell’interesse nazionale: la guida strategica dell’Italia

Al termine del vertice, Meloni ha definito la sua linea politica come una vera e propria “bussola”: difendere l’interesse nazionale. Per lei, non si tratta solo di questioni militari, ma anche di scelte economiche e politiche. Salvaguardare gli interessi dell’Italia significa mantenere alleanze solide, soprattutto con la Nato e l’Occidente, garantendo sicurezza concreta ai cittadini.

Ha parlato di un’Italia che vuole tutelare la propria sovranità e allo stesso tempo contribuire alla stabilità dell’Alleanza atlantica. Impegnarsi per l’unità occidentale significa trovare un equilibrio tra priorità e tempi, ma sempre con “dignità e a testa alta” nella difesa degli interessi nazionali. Accanto alla sicurezza, Meloni ha collegato gli investimenti per la difesa alle opportunità per le imprese italiane, auspicando una strategia che crei lavoro e faccia crescere l’economia interna senza dipendere dall’estero.

Usa-Italia: nessun cambio di rotta nonostante le tensioni

Nonostante le recenti tensioni diplomatiche con Washington, la premier ha escluso un cambio netto nella politica estera verso gli Stati Uniti. Meloni ha detto di non rimpiangere le sue scelte e ha sottolineato che il rapporto con gli Usa si basa su solide convinzioni, non su convenienze o rapporti personali.

Questa linea, ha spiegato, parte da molto prima dell’era Trump e continuerà a guidare l’Italia nel lungo termine. Ha respinto chi interpreta la sua strategia come legata ai cicli elettorali o a politiche altalenanti, definendola invece un investimento politico fondato sull’alleanza occidentale stabile e duratura. Il legame con gli Stati Uniti resta uno dei pilastri della politica estera italiana.

Le affinità con Trump e la difesa degli interessi europei e italiani

Meloni ha riconosciuto che con l’amministrazione Trump c’erano punti in comune, come la gestione dell’immigrazione e la critica a certe tendenze culturali definite “woke”. Ma ha chiarito che queste convergenze non spostano l’obiettivo principale del governo.

La priorità resta la tutela degli interessi italiani ed europei, con un occhio alla coesione e al rafforzamento dell’unità occidentale. Ha escluso che il suo atteggiamento sia dettato da calcoli elettorali o da posizionamenti politici. Per Roma, il tema centrale è sempre la difesa di un quadro geopolitico stabile e coerente, senza cedere a mode o pressioni esterne.

Truppe Usa in Europa: l’Italia attenta ma senza allarmismi

Sulle voci di un possibile ridimensionamento delle truppe americane in Europa, Meloni ha detto che finora Roma non ha ricevuto segnali ufficiali in tal senso. Ha però ammesso che negli Stati Uniti il dibattito sulla distribuzione degli oneri nella Nato è aperto da tempo.

Per la premier, rafforzare un “pilastro europeo” nell’Alleanza è un’opportunità per l’Europa di prendersi maggiori responsabilità nella sicurezza. Non è solo questione di militari, ma un passo fondamentale verso una sovranità più ampia. La capacità di difendersi da sola è la base per un continente meno dipendente e più influente nelle scelte internazionali.

Basi militari e Iran: la linea italiana resta ferma

Sul tema delicato delle basi militari italiane, Meloni ha confermato la posizione già assunta da Roma all’inizio del conflitto con l’Iran. L’Italia ha rispettato gli impegni Nato, ma non parteciperà direttamente a operazioni contro Teheran.

La premier ha ribadito senza mezzi termini: “L’Italia non partecipa agli attacchi all’Iran e non parteciperà”. Con questa scelta si vuole sottolineare il rispetto per la sovranità nazionale e la volontà di evitare un coinvolgimento militare diretto, pur sostenendo iniziative diplomatiche e di sicurezza nell’Alleanza.

Crisi iraniana: la strada è la diplomazia, non la guerra

Meloni ha espresso “grande preoccupazione” per l’escalation con l’Iran, ma ha mostrato fiducia nel negoziato. Secondo lei, la via militare ha mostrato i suoi limiti e non ha portato risultati concreti. Per questo l’Italia intende puntare con forza sul dialogo.

La diplomazia resta lo strumento principale per gestire la crisi. La premier ha sottolineato l’importanza di tenere aperti i canali di confronto, evitando ogni entusiasmo per azioni belliche che rischierebbero solo di peggiorare la situazione.

Sostegno a Kiev confermato: aiuti militari ed energetici in corso

Sul fronte Ucraina, Meloni ha assicurato che l’Italia continua a sostenere Kiev sia dal punto di vista militare sia energetico. Sono in corso valutazioni per rendere più efficaci gli aiuti, tenendo conto delle richieste arrivate dal governo ucraino.

L’Italia parteciperà al prossimo incontro della Coalizione dei volenterosi, con la delega del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. La presidente ha respinto con forza le accuse di un possibile isolamento o disimpegno italiano, ricordando l’intensa attività diplomatica svolta negli ultimi giorni.

Spese per la difesa: impegni rispettati ma con equilibrio

Sulle spese militari, Meloni ha confermato l’intenzione di rispettare gli impegni presi in Nato, ma ha ribadito la necessità di graduare gli investimenti in modo sostenibile. Tempi, modi e priorità dovranno tener conto delle risorse disponibili e dell’equilibrio con altri settori.

Ha definito “ridicole” le accuse secondo cui l’Italia taglierebbe risorse essenziali, come la sanità, per finanziare la difesa. Gli attuali livelli di spesa, ha detto, sono adeguati alla situazione, senza superare soglie che potrebbero creare problemi interni o tensioni sociali.

Difesa e innovazione: investire in tecnologia e industria italiana

Meloni ha chiuso il suo intervento puntando non solo sull’aumento dei fondi, ma sulla qualità degli investimenti. Ha citato la guerra in Ucraina, dove un carro armato costoso può essere distrutto da un drone economico, per mettere in luce l’importanza di sviluppare tecnologie all’avanguardia.

Ha ribadito che i fondi devono sostenere l’industria nazionale, la ricerca e il tessuto produttivo italiano. Le risorse devono restare in Italia, lì dove si costruiscono competenze e capacità strategiche per il futuro, alimentando occupazione e crescita economica.