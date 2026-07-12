Meloni al Summit Nato: Rispettiamo gli Impegni ma Decidiamo Noi Tempi e Modi

«L’Italia mantiene gli impegni, ma a modo suo». È stato questo, in sostanza, il messaggio che Giorgia Meloni ha portato al summit Nato. Sul tavolo, temi caldi come le basi militari, il rapporto con gli Stati Uniti e la guerra in Ucraina. La premier non ha lasciato spazio a dubbi: l’Italia rispetta le promesse fatte, ma decide tempi e modalità in base alle proprie esigenze e alle contingenze interne. Tra affermazioni decise e richiami a un’unità occidentale solida, Meloni ha sottolineato che ogni scelta è frutto di una strategia precisa, pensata per navigare in acque internazionali sempre più insidiose.

Basi militari e Iran: una posizione ferma e ragionata

Meloni ha chiarito la posizione dell’Italia sulle basi Nato e sulla crisi in Iran. Nessun cambio di rotta improvviso, nessuna scelta dettata dall’emotività o da pressioni esterne. Fin dall’inizio del conflitto, Roma ha mantenuto una linea precisa, senza stravolgimenti nel tempo. La presidente ha sottolineato l’impegno serio e costante dell’Italia nel rispettare i propri obblighi, dimostrando affidabilità e responsabilità. Al tempo stesso, ha ribadito con fermezza che l’Italia non prenderà parte a nessun attacco militare contro l’Iran. Una scelta che non è una resa, ma un principio da cui non si discosta.

Sul fronte dell’operazione militare in Iran, il giudizio è netto: Meloni si è mostrata scettica sui risultati ottenuti finora, evitando illusioni. Rimane però aperta alla possibilità di un negoziato, segno che l’Italia vuole tenere aperti i canali di dialogo anche in momenti di grande tensione. Una strategia pragmatica che cerca di coniugare rigore e flessibilità.

Meloni e gli Stati Uniti: una strategia senza rimpianti

Il rapporto con gli Stati Uniti è stato uno dei temi centrali dell’intervento di Meloni. Senza esitazioni, la presidente ha rivendicato l’impegno politico per l’unità dell’Occidente. Non si tratta di scelte fatte per convenienza o sull’onda di un singolo leader, ma di una strategia pensata a lungo termine per tutelare gli interessi italiani ed europei. Pur ricordando le affinità nate con l’ex presidente Trump su temi come l’immigrazione e la critica alla cultura woke, Meloni ha chiarito che la sua linea non dipende dall’arrivo di una persona, ma da una visione coerente.

L’obiettivo è rafforzare un fronte occidentale unito, considerato indispensabile per la sicurezza e la stabilità. La premier scarta l’idea di “piccolo cabotaggio” nella politica estera, sottolineando che le scelte devono nascere da una chiara strategia, non da opportunismi passeggeri. E la volontà di mantenere questo impegno non è stata scalfita dagli ultimi eventi.

Aiuti militari all’Ucraina: Roma conferma il sostegno

Il sostegno all’Ucraina resta una priorità per il governo italiano. Al summit Nato, Meloni ha confermato che l’Italia continuerà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sta valutando le forme e la portata di questi aiuti, per garantirne l’efficacia e la sostenibilità.

Questa scelta si inserisce nel quadro più ampio del supporto europeo e occidentale all’Ucraina, in guerra con la Russia. L’Italia non intende venire meno ai propri impegni, confermando quanto già dichiarato in precedenza. Un sostegno che rimane fondamentale per la sicurezza europea e per mantenere la solidarietà internazionale verso Kiev, mentre il conflitto continua.

Difesa e spesa pubblica: Meloni respinge le critiche

Il tema della spesa per la difesa è stato al centro dell’attenzione. Meloni ha respinto con forza le critiche secondo cui l’Italia starebbe tagliando servizi essenziali, come la sanità, per aumentare gli acquisti di armamenti. Definire questa narrazione “ridicola” è stata una scelta precisa, che riflette la linea del governo.

Per la premier, è necessario aumentare le risorse destinate alla difesa e alla sicurezza, intese in senso ampio, cioè anche come protezione dei cittadini e delle infrastrutture strategiche. Ma questo deve avvenire senza mettere a rischio il bilancio e senza sottrarre fondi a settori vitali per il paese. L’obiettivo è trovare soluzioni sostenibili che non compromettano la qualità dei servizi pubblici.

Meloni ha sottolineato che questo equilibrio è un “limite invalicabile”. Qualsiasi accusa contraria è priva di fondamento. Così l’Italia si presenta come un paese responsabile, che affronta sfide complesse con pragmatismo e rigore finanziario.