Legge elettorale, slitta al 14 luglio l’esame in Aula: resta il nodo preferenze e tensioni politiche

Il voto sulla legge elettorale, previsto alla Camera, è stato spostato al 14 luglio. Ufficialmente, il rinvio è dovuto a uno sciopero ferroviario e ai lavori su una tratta strategica. Ma la verità è un’altra: dentro la maggioranza si agitano tensioni difficili da ricomporre. Il punto più caldo resta quello delle preferenze, un tema che continua a dividere. Ieri, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi moderati non sono riusciti a trovare una quadra. Il confronto resta acceso, anche se finora i leader hanno scelto di non intervenire direttamente.

Preferenze, il nodo che blocca tutto e i leader che restano in secondo piano

Non chiudere il confronto sulle preferenze ha fatto riaffiorare un copione già visto: la decisione viene rimandata a quando i leader si dovranno sedere al tavolo. Ma al momento non è stata fissata nessuna riunione. E quei vertici sembrano non avere fretta di metterci la faccia. «Ci stanno lavorando i tecnici», ha detto il vicepremier Antonio Tajani, smorzando le tensioni. Matteo Salvini ha fatto lo stesso, lasciando la gestione ai tecnici. È chiaro che vogliono tenere separata la politica dalla parte tecnica, ma questo non cancella i problemi. L’assenza di un intervento deciso dall’alto alimenta dubbi su quando e come si arriverà a un’intesa.

Le preferenze restano lo scoglio più duro. I partiti hanno posizioni molto diverse e il rinvio dimostra che superare le divergenze non è affatto semplice. Fratelli d’Italia punta molto su un sistema con preferenze dirette, mentre gli alleati sono più cauti, anche se non dicono apertamente di voler mollare. A complicare tutto c’è il timore che un voto segreto in aula possa mettere in difficoltà la maggioranza.

Maggioranza in bilico: Forza Italia e Lega frenano

Il rinvio dà tempo alla maggioranza di cercare un punto d’incontro che finora è sembrato lontano. Forza Italia e Lega continuano a mostrare dubbi, soprattutto sull’effetto che le preferenze potrebbero avere sulla stabilità politica. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, ha ricordato che la legge è frutto di un compromesso e ha avvertito che ulteriori modifiche rischiano di complicare un accordo già fragile. La riforma è vista come una risposta voluta soprattutto da Fratelli d’Italia e dalla premier Giorgia Meloni, pensata per dare stabilità.

Nonostante questo, le tensioni sul tema delle preferenze non si smorzano e tenere unito il fronte è sempre più difficile. Tutti puntano su questo tempo in più per trovare un compromesso che vada bene a tutti, senza però cedere troppo e rischiare di aprire crepe più profonde.

Fratelli d’Italia spinge sulle preferenze, ma nella coalizione si pensa a un passo indietro

Fratelli d’Italia non molla e ribadisce la sua linea sulle preferenze. Il partito vede questa battaglia come una priorità e molti parlamentari confermano che la premier Meloni non vuole cedere. L’obiettivo è avere un sistema che dia un peso importante al voto di preferenza, considerato fondamentale per controllare la scelta dei candidati nei collegi.

Ma nel centrodestra c’è chi comincia a pensare che, per salvare l’unità della coalizione, si potrebbe anche rinunciare alle preferenze nel testo finale. Una scelta dolorosa, ma vista come necessaria per evitare spaccature che potrebbero fare più male. Le opposizioni guardano con attenzione, pronte a sfruttare ogni passo falso, soprattutto perché il voto segreto in aula potrebbe mettere in crisi anche maggioranze apparentemente solide.

Opposizione all’attacco: “La maggioranza pensa solo ai suoi giochi”

L’opposizione non dà segnali di apertura. La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha definito la situazione un «teatro» in cui il centrodestra si preoccupa solo dei suoi equilibri interni, ignorando i problemi reali del paese. Schlein ha attaccato i partiti di governo per il continuo rinvio e la mancanza di risposte concrete.

Anche Alleanza Verdi e Sinistra non ha risparmiato critiche, bollando la proposta di Fratelli d’Italia come il “Vampirellum”, una riforma che incarna pretese e ambizioni che spaventano gli alleati, per un sistema elettorale troppo sbilanciato. Il confronto tra maggioranza e opposizione resta duro. Il ministro Luca Ciriani ha replicato accusando Schlein di non conoscere il lavoro parlamentare, ricordando che questa settimana i lavori si sono concentrati su altri dossier, non sulla legge elettorale.

Il monito di Vannacci: la riforma rischia di arenarsi

Anche dentro il centrodestra qualcuno teme che la riforma possa non vedere mai la luce. Roberto Vannacci, ex generale e deputato, ha espresso sui social il timore che, se il partito Futuro Nazionale dovesse crescere, la premier Meloni possa decidere di rinunciare alla nuova legge. E in quel caso, verrebbe accantonato anche il premio di maggioranza, un pezzo chiave della riforma.

Questo rischio nasce dall’incertezza che circonda il tema e dalla difficoltà degli alleati a trovare un’intesa. I corridoi della Camera raccontano di una battaglia interna che potrebbe bloccare ogni tentativo di cambiare il sistema di voto in questa legislatura. Nonostante le intenzioni iniziali, la maggioranza resta lontana dal traguardo di una nuova legge elettorale condivisa.