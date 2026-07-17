Da Ultimo a Vinted: cartelli del concerto di Tor Vergata rivenduti fino a 200 euro online

Dopo il concerto a Tor Vergata, a Roma, è successo qualcosa di insolito. I cartelli stradali usati per indirizzare il pubblico sono spariti dai loro posti e sono finiti in vendita online, messi lì da qualche fan un po’ troppo appassionato. Nessuno se l’aspettava: gli organizzatori e i presenti si sono ritrovati a chiedersi come dei semplici segnali stradali possano trasformarsi in veri e propri cimeli.

Cartelli in prima linea per gestire la folla

Il concerto ha richiamato migliaia di persone. Per tenere tutto sotto controllo, gli organizzatori avevano piazzato cartelli chiari e robusti lungo i percorsi di entrata e uscita. Questi segnali indicavano ingressi, uscite, punti di primo soccorso e servizi, fondamentali per evitare confusione e assembramenti. Progettati per durare solo per l’evento, quei cartelli hanno fatto il loro dovere, aiutando a mantenere ordine e sicurezza.

Dai percorsi ai mercatini online: i cartelli vanno a ruba

Ma dopo la fine del concerto, molti di quei cartelli sono spariti dagli spazi pubblici per ricomparire in vendita su siti di annunci. Alcuni fan li hanno raccolti e li propongono come ricordo o gadget legato all’evento. Quei cartelli, con scritte e simboli ben riconoscibili, hanno così cambiato ruolo: da semplici strumenti di orientamento a pezzi da collezione che permettono a chi c’era di portarsi a casa un pezzetto della serata.

Tra curiosità e problemi: cosa cambia con la vendita dei cartelli

La vendita online ha acceso un dibattito tra chi organizza eventi e chi li vive. Se da un lato c’è chi teme che materiali pensati per un uso temporaneo finiscano in mani private senza controllo, dall’altro questa pratica mostra come si cerchi di conservare la memoria degli eventi in modo concreto, anche se un po’ insolito. Per gli organizzatori, è un campanello d’allarme: serve più attenzione nel gestire il materiale, per evitare dispersioni indesiderate. Intanto, i cartelli in vendita raccontano una nuova forma di attaccamento agli eventi pubblici, dove il ricordo si fa oggetto da collezione.