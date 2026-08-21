Meloni al New York Times: “Con Trump sarebbe stato più facile, ma le cose sono cambiate”

Giorgia Meloni pensava che, condividendo con Donald Trump posizioni simili su immigrazione e critica alla cultura “woke”, sarebbe scattata subito un’intesa. Invece, tra i due è calato un silenzio durato settimane. Un silenzio che pesa, soprattutto ora che si avvicinano decisioni internazionali cruciali.

Nel frattempo, Meloni ribadisce con forza la sua idea di un’Italia che non si piega, un’Italia che vuole mantenere indipendenza e dignità. Un messaggio che suona quasi come una sfida a chi considera il nostro Paese un attore debole sulla scena mondiale. Le radici e gli interessi italiani, dice, non si toccano.

Dopo l’estate, cosa resterà tra Meloni e Trump?

Il futuro del rapporto tra la premier e l’ex presidente Usa resta incerto. Alla domanda se si vedranno dopo la pausa estiva, Meloni non si sbilancia: “Beh, vedremo”. Una risposta diplomatica che traduce un’apertura cauta, senza certezze.

La premier spiega poi che, anche se le tensioni personali possono pesare, la politica italiana si basa su scelte nazionali, non su simpatie individuali. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’unità dell’Occidente, un punto fermo della politica estera italiana. L’Italia, guidata da un governo conservatore, vuole restare saldo su questo terreno. Qui non si tratta di rapporti personali, ma di tutelare gli interessi del Paese in un mondo complesso e in continuo cambiamento.

Meloni e il coraggio di stare dalla parte “scomoda” della storia

Al centro del suo pensiero, Meloni rivendica un’identità forte, fatta di scelte coraggiose anche se impopolari. Durante l’intervista, la presidente del Consiglio dice di essersi mossa “dalla parte scomoda della storia”. Tradotto: andare controcorrente, affrontare difficoltà che altri preferirebbero evitare.

Questo coraggio politico si lega a un’Italia che vuole farsi sentire, senza piegarsi a schemi già scritti o a vecchie diplomazie. Meloni vuole un governo deciso a difendere l’autonomia nazionale, anche a costo di scontrarsi con poteri forti o scelte impopolari.

Il messaggio assume un peso particolare nel contesto internazionale, dove le tensioni con un alleato storico come gli Stati Uniti – pur considerando che si tratta di un ex presidente come Trump – mostrano la complessità della posizione italiana. L’Italia di Meloni punta a guardare oltre il presente, con una strategia che vuole rafforzare sovranità e identità in un mondo sempre più incerto.